Benalauría entrega cheques bebés de 500 euros al año durante tres años por nacimiento o adopción en el municipio

Ayuntamiento de Benalauría.

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Benalauría, en la comarca de la Serranía de Ronda, ofrece una ayuda económica de 500 euros al año durante tres años desde el nacimiento o la adopción de un hijo o hija en la localidad.

Este es el segundo año en el que el Consistorio realiza esta iniciativa de la que el pasado 2025 se beneficiaron cinco familias que tendrán que destinar esta cuantía para sufragar gastos relacionados con la alimentación, higiene y demás necesidades del menor que siempre abordadas en comercios de este pueblo de en torno a 500 habitantes.

"A través de este tipo de medidas se pretende incentivar el aumento de la natalidad en el municipio, promover la llegada y el asentamiento de nuevas familias con hijos, garantizar la continuidad del colegio y, en definitiva, luchar contra la creciente despoblación que desde hace décadas está mermando el número de ciudadanos residentes en Benalauría", señalan desde el Ayuntamiento en una publicación en sus redes sociales.

Esta misma idea está recogida en la ordenanza municipal reguladora de las bases y convocatoria para la concesión de ayudas a la natalidad, toda vez que indica que "la finalidad que se persigue con esta medida es incentivar a las familias de la localidad para frenar el descenso de población que se viene produciendo en los últimos años en los núcleos rurales y agrícolas debido fundamentalmente a la escasa natalidad".

REQUISITOS

Desde el Ayuntamiento se ha indicado que esta medida beneficia a corto plazo a todas las parejas jóvenes que, estando censadas en Benalauría, decidan tener un hijo/a, al tiempo que también contribuye a dinamizar los pequeños comercios locales.

Pueden ser beneficiarios de esta ayuda los matrimonios, parejas de hecho o familias monoparentales empadronadas y residentes en el municipio desde al menos un año antes del nacimiento o adopción de un hijo/a, que a su vez también debe estar empadronado en Benalauría.