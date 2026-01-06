Benalmádena (Málaga) cierra de forma preventiva los parques tras incidencias por las fuertes rachas de viento

Incidencias en Benalmádenaha por fuerte viento. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha informado de que ante el riesgo "inminente" existente por fuerte viento, el Comité de Emergencias ha decidido el cierre preventivo de todos los parques públicos del municipio, tras producirse ya algunas incidencias este martes.

Así lo han informado en una nota, en la que han señalado que se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros y viento y que "debido a las fuertes rachas de viento, se están produciendo múltiples incidencias en el municipio".

Al respecto, han precisado que ya se han caído varios árboles en la vía pública, sin que haya que lamentar daños personales. Unas incidencias que están siendo atendidas por los servicios de emergencias municipales.

En concreto, se han registrado caídas de árboles en Pasaje Generalife, Mare Nostrum, calle Tomillo y Medina Azahara, por lo que han instado a extremar la precaución y evitar pasar por debajo de árboles, toldos, cornisas, postes, cables, objetos metálicos, andamios o edificios en construcción.

Asimismo, han pedido que se respeten las zonas valladas y las indicaciones de las autoridades; además de que ante cualquier incidencia, se llame a Emergencias 112.