Bendodo avisa de que el 29N son unas elecciones "decisivas":"O seguimos avanzando como democracia o está todo en riesgo"

1124445.1.260.149.20261009195550 Archivo - El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo,en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha incidido este viernes en que las elecciones del 29 de noviembre son "decisivas" y las "más complicadas porque ellos van a ser capaces de todo". Además, ha reiterado la "importancia de este momento histórico", ya que "o seguimos avanzando como paz y como democracia o está todo en riesgo".

Así lo ha señalado Bendodo en Málaga que, junto con la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, ha intervenido en la Junta Directiva Provincial de la formación.

Bendodo ha incidido en que "nos enfrentamos a las elecciones más importantes en la historia de la democracia en España", al tiempo que ha advertido de que "son unas elecciones donde nosotros queremos seguir apostando por el modelo constitucional, del consenso, del diálogo, de la España que avanza" y se ha mostrado convencido de que "si siguen los que están, quieren romper el modelo de transición".

"España ha demostrado que es un país muy fuerte porque ha aguantado ocho años de sanchismo", ha dicho, pero ha avisado de que "España no es tan fuerte para aguantar cuatro años más". "Lo están corroyendo todo, están colonizando todo, están eliminando todo, están corrompiendo todo", ha apostillado.

Bendodo ha sostenido que "si hay más sanchismo a partir del 29 de noviembre, nuestro sistema democrático, constitucional y de garantías se va a poner en riesgo". "Nunca antes en democracia un gobierno se había atrevido a convertir todas las empresas públicas en espacios a cargo del PSOE; nunca antes en democracia un gobierno había atacado a los jueces, pero no solo a los jueces, a los periodistas".

"A los jueces por investigar las guarrerías que hace este gobierno, a los periodistas por contarlas, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por perseguirlo", ha continuado, al tiempo que ha dicho que lo que ha hecho el Gobierno es "atacarlos". Ha añadido que "nunca antes se había instrumentalizado el Tribunal Constitucional, el mayor garante" y "hoy es el túnel de lavado de otras decisiones". Asimismo, se ha referido a "escándalos" conocidos durante estos años.

Por ello, ha sostenido que "el 29 de noviembre van a ser las elecciones más decisivas y más complicadas porque ellos van a ser capaces de todo". Así, ha insistido en "la importancia de este momento histórico, irreversible", ya que "o seguimos avanzando como paz y como democracia o está todo en riesgo".

"Han demostrado que son capaces de todo", ha asegurado, por lo que para Bendodo, "el sanchismo tiene que quedar definitivamente terminado, enterrado, el 29 de noviembre y tiene que haber un gobierno fuerte del Partido Popular para reparar todo el daño que nos ha hecho al conjunto de los ciudadanos".

Para ello, ha incidido en el "papel crucial" del PP de Andalucía y de Málaga y ha recordado también los procesos electorales seguidos que vienen, ya que tras las generales vendrán las municipales en próximo año. "Los alcaldes se la juegan aquí, porque al alcalde que le vaya mal en las generales no le va a ir bien en las municipales; no hay margen a cambiar en escasos cinco meses".

Así, ha pedido en la Junta Directiva Provincial de la formación que "municipalicemos la campaña en Málaga, que sean nuestros alcaldes los que tiren del carro" y que "digan que es tan importante tener un alcalde popular como un presidente del gobierno del Partido Popular".

Por otro lado, Bendodo ha subrayado que el líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "tiene las ideas claras, los equipos en la cabeza, los proyectos y lo que quiere para España".

"Tiene --ha continuado-- para cada problema que nos ha generado el sanchismo una solución, un proyecto, tanto en vivienda, como en fiscalidad, como en migración, como en seguridad, como en gestión de servicios públicos". "Por ahí va a ir nuestra campaña, porque es lo que realmente preocupa a la gente", ha dicho.

Además, ha sostenido que "lo que sí os digo es que nosotros no vamos a proponer algo que no vayamos a poder acometer; cuando veáis algún anuncio que se haga, es que se va a hacer", ha asegurado.

Por último, ha reiterado que "nos jugamos mucho más que en el año 2023, porque ya hemos visto en ocho años los que son capaces de hacer". "El PP devolverá la decencia democrática a nuestro país", ha concluido.