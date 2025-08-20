Bendodo critica que "España arde" y el Gobierno y los ministros en "vez de apoyar" se "dedican a dividir e insultar"

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este miércoles que España "arde de punta a punta" y el Gobierno y los ministros "en vez de apoyar" se "dedican a dividir, insultar y crear crispación".

Bendodo, en una atención a medios en Málaga, ha hablado de la "tragedia" que sufre España, una "que ya ha devorado 350.000 hectáreas, llevándose por delante vidas humanas y pueblos enteros". "Es una vergüenza y es indecente que tengamos un Gobierno cuya única respuesta a esta crisis sea el insulto, la excusa permanente y el ataque a los presidentes de las comunidades autónomas", ha apostillado.

Para Bendodo, los españoles "merecemos un Gobierno mejor", más aún cuando "cuando las circunstancias se ponen duras": "En momentos complicados como con los incendios no podemos tener un Gobierno pasivo, tenemos que tener un gobierno activo", lamentando que "no podemos tener un Ejecutivo otra vez que diga si necesitan ayuda, que la pidan". "Necesitamos un Gobierno que tienda la mano nada más surgir el problema", ha agregado.

El dirigente 'popular' ha lamentado que el Gobierno y Sánchez creen "que todo se soluciona con ideología" y "ahora la solución o el problema de los incendios forestales es el cambio climático". En este punto, Bendodo ha dicho que no será quien niegue la existencia del cambio climático, pero ha recordado a Sánchez "que la mayoría de estos incendios que estamos sufriendo han sido provocados por pirómanos".

"Ahí es donde debería centrar los esfuerzos la Administración General del Estado en vigilar el campo y en localizar a estas personas que se dedican a prenderle fuego al monte", ha añadido.

Bendodo ha vuelto a criticar que se tenga que "soportar" que María Jesús Montero, "la delegada de sanchismo en Andalucía, que ha estado prácticamente todo agosto escondida, haya salido estos días a hablar y lo que ha hecho es insultar a los presidentes autonómicos, que están al pie del cañón desde el primer día insinuando que son incapaces de hacer frente a los incendios y, lo que es peor, a decirles a las comunidades que si necesitan ayuda que la pidan".

Así, ha afeado a Montero que cuestione a presidentes autonómicos "cuando precisamente ella no es capaz de cumplir con el mandato de presentar y aprobar los presupuestos", las mismas cuentas que "son fundamentales para precisamente garantizar la inversión en prevención y en lucha contra los incendios".

Por tanto, ha insistido en que "un Gobierno decente no espera que se le pida ayuda, tiende la mano y ofrece la ayuda en cuanto surge el problema" y ha lamentado que ese sea el 'modus operandi': "España ardiendo y las comunidades autónomas solas al frente de la crisis y el Ejecutivo actuando solo cuando se lo piden".

CINCO ERRORES

Para Bendodo, el Gobierno de Sánchez con los incendios "ha cometido cinco errores", que, "precisamente el propio Sánchez ha reconocido", aludiendo a la "falta de previsión, falta de planificación, falta de anticipación, falta de inversión y falta de coordinación".

Además, ha añadido una "imperdonable más": "Falta de la verdad, porque mintió el ministro Marlaska cuando dijo que todos los recursos estaban ya desplegados y no lo estaban".

"La realidad es que tuvo que salir el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pedir la ayuda de Europa, la presencia del Ejército y que Sánchez saliese de su búnker en La Mareta", ha agregado, al tiempo que ha añadido que "la realidad" es que "muchos de estos recursos todavía no han llegado como denuncian los presidentes de las comunidades autónomas".

Bendodo también ha criticado que además de "mentir" en vez "de rectificar, en vez de apoyar, en vez de dar la lealtad que ellos piden, los ministros del gobierno se dedican a dividir, a crear crispación y a insultar".

En este sentido, ha lamentado que el ministr de Interio, Grande-Marlaska, y la de Hacienda, Montero, estén "cuestionando la capacidad de las comunidades autónomas, en vez de meter el hombro" y que el ministro de Transportes, Óscar Puente, esté "a lo suyo, que es tuitear, insultar, crispar... de todo menos gobernar" y ha señalado "la temporada de verano que lleva con los trenes parados permanentemente y con retrasos continuos".

También ha añadido que está "Óscar López, que se dedica a llamar tertulianos a los presidentes de las comunidades autónomas". Así, ha lamentado que "lo que han hecho en esta crisis de los incendios es dedicarse a insultar en vez de ofrecer colaboración".

"EL GOBIERNO SIEMPRE LLEGA TARDE Y MAL"

Bendodo ha insistido en que "el dolor de la gente no se puede utilizar, ni para sacar rédito electoral, ni para tapar la incapacidad de un Gobierno que siempre llega tarde y mal" y ha incidido en que "Sánchez llega siempre tarde y mal a todas las crisis que golpean a nuestro país".

"España sufre la mayor oleada de incendios de nuestra historia, Sánchez llega tarde y mal", ha continuado, también lo hace "tarde y mal" ante "la peor crisis migratoria", así como que "España ha sufrido también el peor apagón energético de Europa y aún todavía hoy no sabemos los españoles ni las causas ni las posibles soluciones para que esto pase".

"Esta es la inseguridad en la que nos ha metido este gobierno que, pese a todo, lo que ha hecho fundamentalmente es crear una crisis en los servicios públicos", que con Sánchez, "funcionan mucho peor", ha señalado el dirigente 'popular'.

COORDINACIÓN

Sobre los incendios, Bendodo ha insistido en "la coordinación" de todas las administraciones: "Aquí nadie debe esperar que el otro pida la ayuda", ha insistido, al tiempo que ha dicho que "aquí todos deben hablar y coordinarse desde el minuto uno".

Ha criticado, por tanto, la "imprevisión del gobierno, que en vez de ofrecer los recursos, ha estado de tapadillo, callado, a la espera de que las comunidades autónomas lo soliciten" y ha recordado que "lo hemos solicitado las distintas comunidades autónomas, 17 días después; hoy todavía no han llegado todos los recursos. Eso es lo que criticamos".

En este punto, ha insistido en que "los ciudadanos merecen coordinación entre las instituciones para luchar contra estos incendios, pero no hace falta que uno pida ayuda, tienes que ofrecerla", y ha aludido a que "pasó en la DANA y ha pasado con los incendios".

A juicio de Bendodo, "esa frase acompañará a Pedro Sánchez siempre, hasta cuando se vaya" lo de "si necesitan ayuda, que la pidan" y ha asegurado que no es así que "si se ponen las cosas complicadas, aquí está el Gobierno para ayudar" y "esa será la diferencia entre un gobierno de Sánchez y un gobierno de Feijóo".

PLAN NACIONAL "PARA QUE SÁNCHEZ SE VAYA"

"Sánchez cuando tiene un problema o saca la ideología a pasear o se inventa un plan nacional", ha dicho, al tiempo que ha aseverado que España necesita un plan nacional pero "para que Pedro Sánchez se vaya. Ese es el plan nacional que necesita Sánchez y nuestro país sobre todo". En este punto, ha incidido en que la coordinación y poner a disposición todos los recursos "es más importante que declarar un nivel u otro".

"La coordinación no se va a producir mejor si hay un nivel 3. La coordinación es cuestión de voluntad. Y no esperar que un Gobierno, como el Gobierno de España, espere que le pidan las ayudas. Tienes que ofrecer", ha manifestado.

Ha subrayado que "el verdadero cambio y la verdadera solución es el cambio de actitud. En vez de tener ministros que se dediquen a insultar, ministros que metan el hombro y se dediquen a colaborar. Eso es lo que haría falta".

Por último, Bendodo ha lanzado un mensaje de ánimo hacia las personas que siguen evacuadas por los incendios y a quienes "han perdido algún ser querido". Además, ha agradecido el trabajo de las comunidades autónomas, de la Dirección de Protección Civil, de los bomberos, de los brigadistas, de los voluntarios, de la UME, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.