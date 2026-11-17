El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo. - PP

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha criticado este martes que el Gobierno "las subidas salariales las ha impuesto por decreto, sin sentar a la mesa a los empresarios" y ha incidido en que el compromiso del PP es "trabajar por la subida del salario medio de los españoles para tener una vida más digna y eso tiene que acordarse en la mesa de diálogo social que estén todas las partes representadas".

Así lo ha señalado Bendodo, tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, donde también ha dicho que "nosotros tenemos que ir a la mayor y ser más ambiciosos".

"Lo que quiere el PP es subir el salario medio de los españoles, que todos los españoles puedan cobrar más, que España sea un país más productivo y por tanto se pueda cobrar más", ha indicado.

No obstante, ha añadido que "cualquier subida de salario no se puede imponer por parte del Gobierno, tiene que hablarse en la mesa de diálogo social y consensuarse con empresarios y con sindicatos".

"Este Gobierno las subidas salariales las ha impuesto por decreto, sin sentar a la mesa a los empresarios", ha agregado Bendodo, al tiempo que ha incidido en que "nuestro compromiso es de trabajar por la subida del salario medio de los españoles para tener una vida más digna y eso tiene que acordarse en la mesa de diálogo social que estén todas las partes representadas", ha concluido.