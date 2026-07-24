Bendodo critica el Gobierno "mantiene bloqueadas 25.000 viviendas en Málaga por falta de capacidad eléctrica"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto en Mijas - PP

MIJAS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha prometido en los últimos años la construcción de más de 200.000 viviendas asequibles que nadie ha visto" y que "se suman a las 100.000 VPO que anunció Montero en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas mientras que el Gobierno mantiene bloqueada la creación o entrega de más de 25.000 inmuebles por la falta de capacidad eléctrica".

"Es todo mentira", ha subrayado Bendodo junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y la presidenta local y alcaldesa del municipio de Mijas (Málaga), Ana Mata, durante la clausura de la Escuela de Verano de la formación, donde ha reprochado estas promesas de los socialistas cuando "no son capaces de garantizar la energía para construirlas, algo que depende directamente del Gobierno de España".

Así, ha lamentado que, "desde que Sánchez llegó a la Moncloa, la vivienda se ha convertido en el gran problema de los españoles" y ha criticado que el dirigente socialista "haya colocado a políticos al frente de las empresas públicas". "Esos son los grandes errores que sufrimos todos los españoles", ha apostillado, recordando que la presidenta de Red Eléctrica fue ministra durante el Gobierno de Zapatero.

Bendodo ha contrapuesto esta "parálisis" con el "autentico equipazo" que está conformando Juanma Moreno al frente de la Junta y ha felicitado a la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, por su nombramiento como delegada del gobierno andaluz en la provincia.

También el vicesecretario 'popular' ha señalado que "la política es una carrera de relevos y no de fondo, en la que buscamos el interés general de los malagueños y los andaluces" y ha apuntado que Navarro, Moreno y Feijóo "son nuestros seleccionadores y, como Luis de la Fuente, nos sitúan donde podamos dar lo mejor de nosotros".

En esta línea, ha reivindicado el municipalismo del Partido Popular, alegando que "la política municipal se hace escuchando, dando la cara y atendiendo los problemas de los vecinos, como hace Ana Mata en Mijas, que ahora se gestiona como una gran ciudad, abriendo sus puertas y mostrando todo su esplendor", ha incidido y ha afeado "al anterior gobierno socialista que trabajase como en un ciudad pequeña porque quería que no creciera y que fuera su cortijo".

Por su parte, Carmona ha calificado al PSOE de Málaga como un partido "trampista, que hace trampas" y le ha reprochado su ausencia del territorio, afeándole que "no reclama inversiones al Ejecutivo para esta provincia, ni defiende los servicios públicos".

"Los socialistas no invierten aquí, no nos defienden y, por eso, están sacando los peores resultados electorales de su historia", ha advertido, al tiempo que ha recordado que el "anterior Gobierno andaluz socialista escondió a 500.000 pacientes de las listas de espera y que, en materia de vivienda, se dedican a atacar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha colocado a la capital como la ciudad con mayor inversión en vivienda pública por habitante del país".

Por último, el dirigente 'popular' ha aseverado que, "entre todo este tocomocho, no habrá trampa más grande que el papel de Zapatero diciendo que las joyas incautadas eran un regalo por sus gestiones ante la narcodictadura" y ha criticado, de igual modo, "al PSOE su blanqueamiento de la corrupción y de los antiguos etarras y esa "coctelera difícil de llevar en la que se ha convertido el Partido Socialista", ha concluido.