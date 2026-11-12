Bendodo critica que "la mano de corrupción sanchista" llegue hasta la seguridad de las mujeres tras caso sobre pulseras

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, en imagen de archivo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado que "la mano del sanchismo, de la corrupción sanchista" haya llegado hasta "lo que debería ser sagrado e intocable que es la seguridad de las mujeres", tras conocerse que la Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con fondos de la UE en la compra de pulseras telemáticas antimaltrato.

Bendodo ha considerado "muy graves" tanto esta investigación, como la personación de la UCO de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para buscar información de donaciones al PSOE y ha lamentado que "vamos a escándalos diarios" cuando quedan "menos de 20 días para las elecciones".

"Yo creo que este suplicio y esta vergüenza que pasan todos los españoles de ver caso de corrupción tras caso de corrupción tiene que acabarse", ha dicho Bendodo en declaraciones a los periodistas en Málaga, junto al candidato al Senado por Málaga de la formación Mario Cortés y el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre.

Así, sobre la investigación europea respecto a la compra de pulseras antimaltratos, ha considerado que "no es que al PSOE se le haya caído la bandera de la igualdad, es que claramente la ha pisoteado" y ha lamentado que "la corrupción sanchista alcanza al Ministerio de Igualdad también".

Respecto a la entrada de la UCO de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para conocer determinadas donaciones al PSOE, el dirigente del PP ha dicho que "es también muy grave" y ha incidido en que "estas dos cosas han pasado esta mañana".

"La corrupción llega al Ministerio de Igualdad, investigado por la Fiscalía Europea, y la Guardia Civil entra en el Tribunal de Cuentas para ver el origen de las donaciones al PSOE", ha reiterado Bendodo, quien ha apuntado que "estos son unos escándalos de hoy que ya les digo que serán tapados por los escándalos de mañana".