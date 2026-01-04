Bendodo critica que Sánchez se pone en "lado incorrecto de la historia" con Venezuela y diga que va a aguantar a 2027

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local + Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que son "dos malas noticias para la democracia" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga en su carta a la militancia socialista este domingo que "aunque no tenga la mayoría, va a aguantar" en la Moncloa hasta 2027 y que "condene y le parezca mal" la intervención en Venezuela, con lo que, ha dicho, "se pone en el lado incorrecto de la historia".

Así se ha pronunciado Bendodo en declaraciones a los periodistas en Marbella (Málaga), en referencia a dicha carta en la que Sánchez ha pedido a los socialistas "no tirar la toalla", pese a ser consciente de las "dificultades", y que avancen hacia la culminación de la legislatura en 2027; además de que también ha condenado "con rotundidad" la actuación de Estados Unidos sobre Venezuela.

En cuanto a Venezuela, el dirigente 'popular' ha instado a Sánchez a que explique "por qué ha pasado de la equidistancia de ayer a la condena absoluta --expresada en dicha carta-- a la actuación que ha supuesto dar los primeros pasos para liberar Venezuela y que empiece el camino hacia la democracia". Considera "sospechoso haber actuado ayer de una forma tibia y hoy de una forma contundente".

Para Bendodo, Sánchez "como presidente de una de las grandes democracias de Europa debería saludar que Venezuela tenga la opción de salir de una dictadura", pero ha criticado que con esa carta "se ha convertido en el dirigente de un país que más ha condenado con nitidez la intervención de Estados Unidos", afeando también que "se dirige solo a una parte de los españoles".

"Sánchez se sitúa y nos sitúa en el lado incorrecto de la historia", ha dicho, punto en el que ha señalado que "todas las democracias modernas, occidentales, están saludando la liberación de Venezuela y la apertura de una nueva etapa que tiene que conducir a una senda democrática y que haya elecciones limpias, libres y gobierne quien la gane".

Según ha señalado, "el pueblo de Venezuela tiene una gran oportunidad de empezar a transitar por la senda de llegar a una democracia plena. Eso a todos los demócratas debería alegrarnos, a todos menos a Pedro Sánchez, que ha condenado esta actuación", ha señalado el dirigente 'popular', quien ha incidido en que "no es la opinión de la inmensa mayoría de los españoles".

Bendodo ha dicho entender "que Sánchez defienda al régimen de Maduro porque sin duda hasta ahora ha sido uno de los grandes referentes del sanchismo, sobre todo del expresidente Zapatero, que ha sido uno de los aliados importantes del régimen", punto en el que se ha referido a que "ya sabemos mucho, pero cada vez suenan más los negocios y los intereses de Zapatero con Venezuela".

También ha aseverado que de alguien que "llegó al poder robando unas primarias, como Pedro Sánchez, y siguió rodeado de corruptos, como sus secretarios de organización, los dos, poca ambición democrática se puede esperar".

Por contra, ha señalado que el PP "nunca se ha movido de su posición, siempre hemos hablado de dictadura abiertamente y hemos condenado la represión de derechos y libertades en Venezuela".

Asimismo, se ha referido a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y ha reiterado que "Edmundo González encarna la legitimidad democrática y María Corina Machado encarna la legitimidad moral del pueblo de Venezuela". "La postura del PP es muy clara. Quien ganó las elecciones tiene que gobernar y las elecciones las ganó Edmundo González. Sin duda", ha incidido.

Ha considerado "el protagonismo no es nada más y nada menos que de los venezolanos" y ha instado a esperar "cómo evoluciona todo", insistiendo en quedarse "con la buena noticia, que el dictador ya no está al frente del país, con indicios claros de narcoterrorismo y que evidentemente es la oportunidad del pueblo de Venezuela, no de otro país, no de otras democracias. Es la oportunidad del pueblo de Venezuela de elegir su propio destino y de ver cuál es esa senda que quieren recorrer hacia la democracia plena".

"El PP está hoy y estará siempre en contra de todos los regímenes caudillistas que fundamentalmente se dedican a coartar libertades, que acosan a los que buscan la libertad y que expulsan a los que ganan las elecciones. Y eso es lo que Nicolás Maduro llevaba haciendo mucho tiempo en Venezuela y eso es lo que el Gobierno de España también ha encubierto con su silencio y con su ambigüedad", ha dicho.

SER CONTUNDENTE

Para Bendodo, por cuestiones como esta "2026 será el año en el que el sanchimo pasará a la historia", como, ha dicho, ha ocurrido en Extremadura, pasará en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía" y ha criticado que Sánchez insista en que "va a aguantar a toda costa pese a no tener los apoyos parlamentarios y pese a no tener Presupuestos Generales del Estado; es decir aunque no tenga la mayoría parlamentaria".

Se ha mostrado convencido de que 2026 "será el año del cambio en nuestro país". "Sin duda estas van a ser las últimas navidades de Pedro Sánchez en la Moncloa, porque la situación de Sánchez y su Gobierno es insostenible e impeorable. Se ha quedado sin agenda, la agenda ya la marcan los escándalos de corrupción, los escándalos de encubrimiento sexual", ha apostillado el dirigente 'popular', quien ha lamentado que esté "intentando aprovechar las Navidades para buscar un golpe de efecto en 2026".

"El único golpe de efecto que le queda a Pedro Sánchez es devolverle la palabra al pueblo. No tiene mayoría, no tiene respaldo, no tiene presupuestos, tiene a su partido, a su gobierno y a su familia perseguidos por la justicia y algunos en la cárcel y otros en camino", ha incidido.

Bendodo ha advertido que "nadie espere que el PP vaya a levantar el pie del acelerador en 2026". "Vamos a ser contundentes en la denuncia a todas las corrupteras del sanchismo y propositivos en proponer nuestro plan alternativo a este Gobierno, dando soluciones a los problemas que más preocupan a los españoles, como es el caso de la vivienda", ha dicho.

Así, ha señalado que 2025 "ha acabado sin que Sánchez aclare si su partido se financió con dinero proveniente de la prostitución" y ha indicado que "el que calla otorga. Esa frase existe y si no contestas a una pregunta directa que se te hace, estás asumiendo que es verdad lo que afirma esa pregunta".

"No vamos a consentir que 2026 siga avanzando sin que Sánchez aclare de una vez si su partido y él mismo se financiaron con dinero proveniente de la prostitución. Esto es muy grave", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que "esa equis de la presunta financiación ilegal del PSOE se tiene que aclarar cuanto antes".

Asimismo, ha señalado que "se cumplen 773 días que lleva España con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados" y ha afeado que la ministra María Jesús Montero, "que es la delegada para el independentismo, dijo el 29 de septiembre que en unos días presentaría los presupuestos. ¿Cuántos días son para Montero unos días?, ha cuestionado, criticando que "la noción del tiempo en el Sanchismo, de verdad, es tan difusa como su concepto de la verdad".

Según ha afirmado, el PP tiene el cometido de "ser alternativa de Gobierno, con propuestas para los problemas que ha generado el sanchismo, fundamentalmente como es la vivienda, la ocupación o la conciliación" y también, "denunciar y perseguir de forma implacable la corrupción que rodea al PSOE, al Gobierno de Pedro Sánchez y a la familia de Pedro Sánchez".

Y también ha asegurado que "cuando los españoles hablen, habrá que reparar desde el Gobierno todo el daño que Sánchez le ha hecho a nuestro país y a nuestra democracia", por lo que "habrá que derogar un montón de leyes sanchistas que tanto daño están haciendo".