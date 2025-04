Bendodo dice que un año después de los días de reflexión de Sánchez "a la mujer y al hermano le achacan once delitos"

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que un año después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez tras la causa judicial abierta contra su esposa "a la mujer del presidente del Gobierno y al hermano les achacan once delitos, no me caben en las manos, once delitos a los dos". "Esa es la evolución de este año, por tanto, esto tiene muy mala pinta", ha dicho.

"La realidad es que este Gobierno no tiene presupuesto, no tiene aliados, no tiene apoyos parlamentarios, no tiene absolutamente nada, lo que sí tiene es un Gobierno rodeado por la corrupción que afecta al PSOE, al Ejecutivo y al entorno del presidente", ha manifestado Bendodo.

"A Sánchez solo le queda ideología, sus vendettas, como la de a Andalucía, y un CIS trucado", ha asegurado en su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP andaluz, que se celebra en Málaga, presidida por el presidente del PP-A, Juanma Moreno. Así, ha considerado que con esos días de reflexión Sánchez "nos tomó el pelo a todos, ni se iba a ir ni nada".

Se ha referido a los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha señalado que "todas las encuestas que se publican, ya sean públicas, privadas, de los medios de comunicación, todas dicen que si hoy hubiera elecciones habría un cambio de gobierno en España". "Todas menos una, que es el CIS", ha apostillado.

Al respecto, ha ironizado con que "el CIS dice que Sánchez va a convocar las elecciones ya, porque estamos cada día peor en el PP y Sánchez está que se sale, ya va por seis puntos y pico por encima" y ha asegurado que "Sánchez le dicta la receta a Tezanos, Tezanos cocina esos platos que le demanda a Sánchez, dándole el punto exacto que para sus intereses y subirle la moral", porque el CIS le "que cada día soy más alto y más guapo y por tanto tengo más opciones de ganar".

"El CIS está más cerca de la malversación que de la realidad", ha expresado el dirigente 'popular', quien ha considerado que "se le está yendo la mano, el CIS está fuera de la realidad y este Gobierno vive fuera de la realidad y lo que no sabe es que la realidad corre más rápido".