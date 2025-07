Bendodo dice que Sánchez está "cómodo" con la agitación en Torre Pacheco: "Piensa que la conflictividad les interesa"

ESTEPONA MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha expresado la condena de su partido a los altercados en Torre Pacheco (Murcia), a la vez que ha acusado al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, de estar "cómodo" con la agitación en aquella localidad: "Piensa que la conflictividad, la polarización, la crispación les interesa".

En este sentido se ha pronunciado Bendodo este jueves en declaraciones a los periodistas en Estepona (Málaga), donde ha zanjado que el PP "condena todo tipo de violencia, venga de donde venga".

Y a renglón seguido ha afirmado: "Ahora bien, y me duele decir esto, el Gobierno está cómodo, sí, está cómodo con la agitación que se ha producido en Torre Pacheco. Sánchez piensa que la conflictividad, la polarización, la crispación les interesa, porque creen que cabalgan electoralmente en estas situaciones".

Elías Bendodo ha dicho que si el presidente del Ejecutivo ha intentado sacar algún tipo de rédito electoral con los altercados en Torre Pacheco, "tenemos que decir que el presidente del Gobierno es un mal tipo, sí, un mal tipo. Porque de este conflicto que divide a la sociedad ha intentado sacar rédito electoral".

Para el vicesecrtario del PP, "no nos merecemos un presidente del Gobierno que crea que puede crecer electoralmente con la agitación, la división y el enfrentamiento. Y eso es este presidente del Gobierno. Pero no ahora. Eso es lo que ha hecho nada más llegar hace siete años a la presidencia del Gobierno".

REUBICACIÓN DE MENORES NO ACOMPAÑADOS

Bendodo también ha dicho que las comunidades gobernadas por el PP no participan este jueves a la en la reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para abordar la reubicación de más de 3.000 menores inmigrantes no acompañados.

"Ya está bien. No vamos a permitir que se trate a los menores, que es lo que quiere hacer el Gobierno de España, como si fueran paquetes. Y no vamos a permitir que Sánchez use una vez más la inmigración para dividir y contentar a sus socios nacionalistas e independentistas. A Cataluña se le eximió de la acogida de menores mientras se ordenó un reparto masivo para otras comunidades como Andalucía y Madrid y nadie ha explicado esto", ha dicho al respecto.