El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una visita a Mijas (Málaga). - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MIJAS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha reivindicado este martes la "gestión" a la que, según ha defendido, se dedicaría el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo si alcanza el Gobierno en las próximas elecciones generales de este domingo, y ha aseverado que "no puede ser" que "lo que gobierne" España sea "un grupo de personas que defienden sus intereses personales para intentar no ir a la cárcel".

"Así de claro", ha sentenciado el vicesecretario y candidato del PP por Málaga en el transcurso de una intervención en un acto con empresarios en el municipio malagueño de Mijas en el que también ha participado el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno.

En la recta final de la campaña de las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, Bendodo ha enumerado algunas de las iniciativas que en materia económica quiere llevar a cabo el PP si gobierna, y ha prometido que los 'populares' quieren "apartar la ideología" y dedicarse "a la gestión".

En esa línea, ha prometido que si el candidato y líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, logra presidir el Gobierno, lo hará "con rigor, experiencia y con balance de gestión", y ha puesto a Juanma Moreno como "el perfecto ejemplo de que hay otra forma posible de hacer política distinta a la que hemos tenido en España en estos últimos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez".

En esa línea, Bendodo ha proclamado que "lo que está haciendo" Juanma Moreno en Andalucía es "lo que Feijóo quiere hacer en España". "Se resume perfectamente con esa frase", según ha aseverado el vicesecretario 'popular', quien ha defendido que el proyecto compartido por ambos líderes del PP pasa por "anteponer la gestión por encima de todo, y ayudar a los que crean verdaderamente el empleo, que son los empresarios".

En ese punto, Bendodo ha detallado algunas de las ideas que el PP ha incluido en su "proyecto de reconstrucción nacional" orientadas a "los empresarios españoles", que se resumen en "menos burocracia, menos impuestos y mano tendida a los que están dispuestos a crear empleo", según ha indicado.

Así, el PP se compromete a que, "por cada nueva ley que se vaya a crear en España", se van a "derogar tres", desde la premisa de que "hacen falta menos leyes y más actividad económica", así como a "reducir las cargas administrativas en un 25% en general, y un 35% a las empresas en el conjunto de nuestro país", y también a "impulsar la declaración responsable".

Bendodo también ha defendido la política de "bajar los impuestos" porque "Moreno ha demostrado" como presidente de la Junta que una "bajada masiva de impuestos" supuso "más recaudación" porque se deja "el dinero en el bolsillo de la gente", y así "la administración recauda más y se puede invertir más en servicios públicos". Frente a ello, el representante del PP ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha subido los impuestos cien veces".

De igual modo, Bendodo ha subrayado que el PP quiere "apostar por los empresarios". "Esto de que los empresarios paguen la fiesta de otros debe acabarse", ha comentado el vicesecretario 'popular', quien en ese punto ha reafirmado la promesa de que, si Feijóo gobierna, "los empresarios volverán a la mesa de negociación, y las decisiones se van a tomar con los empresarios", porque "ahora se les impone a los empresarios por parte del Gobierno y de los sindicatos" las medidas a tomar, y "eso no puede ser", según ha finalizado comentando el candidato 'popular' cabeza de lista por Málaga.