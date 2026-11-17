El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo. - PP

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) - El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha vuelto a exigir al Gobierno, además de soluciones provisionales a la suspensión de la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, una fecha "exacta" de apertura de la misma.

"Se acercan las fiestas navideñas, muchísima gente del centro de España venía al sur, a Málaga sobre todo a ver la Navidad, disfrutar de la Navidad y ahora no hay tren", ha dicho Bendodo, que ha exigido al Ministerio de Fomento, además de soluciones para la movilidad, "una fecha exacta de apertura para que los ciudadanos puedan organizarse".

Así lo ha señalado Bendodo tras ser cuestionado por la huelga de maquinistas y por la falta de plan alternativo de movilidad tras el corte ferroviario de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, al tiempo que ha reiterado que "si hay algo que defina la gestión de Pedro Sánchez estos ocho años es el Ministerio de Fomento".

"El Ministerio de Fomento es la gestión de Pedro Sánchez estos ocho años", ha incidido Bendodo, que ha aludido a la "corrupción a mansalva: el ministro de entonces y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, 24 años de cárcel; su asesor principal Koldo García, 19 años de cárcel; y el ministro Óscar Puente, dimitido ya por dedicarse a otras cuestiones que no eran la gestión ferroviaria".

Para Bendodo, "esa negligencia en el mantenimiento de los trenes, que se han gastado en otras cuestiones, nos ha costado a los españoles 115 vidas" y "la Fiscalía Europea investigando en qué se ha gastado el dinero de mantenimiento de los trenes".

Bendodo ha reiterado que desde el PP de Málaga "seguimos insistiendo al ministro Carlos Cuerpo" y "nuestra exigencia sigue vigente", aludiendo al plan de transporte aéreo alternativo con un puente aéreo provisional de precio tasado entre Málaga y Madrid y los principales aeropuertos andaluces; acuerdos con las compañías de autobuses y de alquiler de vehículos; la eliminación provisional o bonificación en su caso de los peajes, en este caso Costa del Sol y las Pedrizas; así como una fecha de apertura de la línea ferroviaria, ha concluido.