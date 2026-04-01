Bendodo (PP) acusa a Sánchez de ver en la guerra en Irán una "oportunidad para recuperar votos": Es "indecente"

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (Foto de archivo). - Ricardo Rubio - Europa Press

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ver "en la guerra" en Irán y en el entorno de Oriente Medio "una oportunidad electoral para movilizar a sus votantes" y para "recuperar votos en la izquierda".

Así lo ha afeado el dirigente del PP en una atención a medios en Málaga, y a preguntas de los periodistas sobre un comentario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que el mandatario estadounidense ha afirmado que está "más que considerando" la salida de la OTAN, por no secundar a Washington en la guerra en Irán.

Al hilo de esta pregunta, y sin entrar a valorar el comentario del presidente estadounidense, Elías Bendodo ha aprovechado para apuntar que le "parece indecente" que "Pedro Sánchez y el Gobierno de España vean en la guerra una oportunidad electoral para movilizar a sus votantes".

"La guerra le da igual" al presidente del Gobierno, que ve dicho conflicto "como una oportunidad para intentar recuperar votos en la izquierda, y eso me parece indecente", ha abundado el representante del PP.

En esa línea, el vicesecretario 'popular' ha sostenido que "las medidas que está tomando Pedro Sánchez en el conflicto de Oriente Medio no tienen un cariz humanitario", sino que se adoptan "por estrategia electoral", y "el 'No a la guerra' de Pedro Sánchez duró 15 minutos".

"En el mismo momento que anunciaba el 'no a la guerra', mandaba el mejor barco de nuestra armada a la guerra, un barco de guerra español en la guerra con 200 militares lleno de misiles", ha comentado en esa línea Elías Bendodo antes de concluir que al presidente del Gobierno "se le cae" así "el argumento" de su posicionamiento contra dicha guerra.