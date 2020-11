Bendodo (PP) destaca la apuesta presupuestaria "real" de la Junta para combatir la violencia de género

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado la "apuesta real y consolidada" del Gobierno andaluz para combatir la violencia de género y erradicar el machismo de la sociedad, valorando que "esta nueva Junta ha destinado, por segundo año consecutivo, más de 44 millones de euros al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), una cifra récord".

Así lo ha expuesto durante el acto 'Juntos contra la violencia de género', que este año se ha celebrado de manera telemática y que ha contado con la participación de la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro; la diputada nacional Carolina España y del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, entre otros dirigentes y representantes populares.

En este marco, ha defendido que "la lucha contra esta lacra social debe ir respaldada por una gestión eficaz y por fondos que se traduzcan en políticas activas para favorecer la igualdad" y ha incidido en que "aunque unos dicen que lideran esto como ideología, nosotros, la Junta, somos los que estamos aumentando el presupuesto en estas materias".

"A la izquierda se le llena la boca con la bandera contra la violencia de género, de la mujer trabajadora; la izquierda en Andalucía siempre ha pretendido liderar eso, pero son cuestiones que no tienen ideología, son cuestiones de todos", ha aseverado Bendodo, quien ha considerado que si alguien pretender apropiarse de estas cuestiones "le está haciendo un flaco favor".

Además, Bendodo ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que aún no haya ingresado a la comunidad autónoma los cerca de 16,5 millones de euros de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "una ineficacia manifiesta en la gestión, otra más, que sin embargo no ha supuesto un freno para la Junta, que no ha recortado ninguna partida en materia de igualdad".

En este sentido, el dirigente 'popular' ha subrayado que "mientras haya una sola víctima de violencia de género, desde las administraciones públicas debemos seguir invirtiendo en políticas activas de igualdad y en educación, para dar ese empujón que nos corresponde dentro de un reto que es transversal de toda la sociedad".

En este punto, ha reivindicado "el refuerzo al Teléfono de Información a la Mujer, con un incremento presupuestario del 420 por ciento, y del Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, con una subida del siete por ciento, mientras que los programas de Atención Psicológica reciben un 99 por ciento más de presupuesto", ha enumerado.

Bendodo, que ha manifestado igualmente su aspiración para que "estos actos dejen de celebrarse algún día porque hayamos conseguido erradicar esta lacra social", ha incidido en el compromiso de la formación provincial para trabajar en ese sentido y en el papel que desempeñan las mujeres en el seno del PP, abundando en que "esta lucha no tiene ideología".

RECONOCIMIENTOS

La formación provincial organiza este reconocimiento público con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que en esta edición ha recaído, en el apartado de 'Compromiso con el movimiento asociativo', sobre Adoratrices Málaga, por su programa de apoyo integral frente a la explotación sexual, la trata y la exclusión social en prostitución, que atiende a unas 150 mujeres cada año.

Asimismo, en la categoría de 'Persona comprometida en la lucha contra la violencia de género' se ha distinguido la trayectoria del subinspector de la Policía Local José Luis Sánchez García, impulsor en la reivindicación del papel de la mujer en el cuerpo de la Policía Local, que fue exclusivamente masculina hasta 1982. En su lucha por la igualdad y la no discriminación, ha encabezado diferentes iniciativas, como un reconocido vídeo para animar a las mujeres víctimas de violencia de género a denunciar.

Del mismo modo, se ha reconocido el papel de la Cátedra de Interactividad y Diseño de Experiencias, con el videojuego 'Diana frente al espejo', en el apartado 'Visibilizando la violencia de género', una proyecto dirigido por María Ángeles Cabrera que ofrece una experiencia virtual en primera persona, con un entorno realista en 3D y que supone una herramienta para prevenir y detectar la violencia de género entre adolescentes y jóvenes.

En definitiva, ha apostillado Bendodo, "se trata de mostrar nuestro sincero reconocimiento a todas aquellas personas, iniciativas o colectivos que contribuyen a la erradicación del machismo y la violencia de género, con el objetivo de alcanzar una sociedad sin mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha incidido en que "el PP no va a mercadear con este desafío que tenemos por delante todas las administraciones", apuntando que el objetivo de erradicar la violencia machista "no es moneda de cambio de nada ni para nada", sino "una bandera compartida con otras instituciones, con otros partidos y con la sociedad".

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España ha aseverado que los 'populares' van "a seguir reivindicando la igualdad y luchando contra la violencia machista", mostrándose orgullosa del PP "que trabaja los 365 días del año contra esta lacra". El alcalde de la capital, Francisco de la Torre, por su parte, ha señalado que "si nos educamos en los valores constitucionales tendremos una coraza" contra este tipo de violencia.