Bendodo, preocupado por el "tapón" en el voto por correo: "Ni un solo español se puede quedar sin votar"

MÁLAGA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha expresado este viernes su preocupación por el "tapón" que está habiendo en la gestión del voto por correo y ha advertido de que ni un sólo español se puede quedar "sin votar" en las elecciones generales del 23 de julio.

Durante su intervención en un desayuno informativo de la Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum en Málaga, en el que ha sido presentado por el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, Bendodo ha recalcado que le preocupa la situación del voto por correo, que han solicitado más de dos millones y medio de ciudadanos, porque se está produciendo un "tapón" por la falta de personal de refuerzo.

"No hemos hablado de pucherazo, que no inventen, sino que nos hemos hecho de eco únicamente de las denuncias de los sindicatos UGT y CCOO, que dicen que los refuerzos no han llegado", ha indicado.

A su juicio, hablaría "muy mal de la institución pública que un solo español no puede votar por correo por una mala gestión del servicio". "El voto es sagrado y no puede haber ningún ciudadano que se quede sin votar porque no le hayan llegado las papeletas a tiempo", ha recalcado.