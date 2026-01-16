Bendodo, seguro de que Montero "no quiere ni de coña" ser la candidata del PSOE en Andalucía, pero "no le queda otra"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 16 de enero de 2026, en Málaga (Andalucía, España). L - Álex Zea - Europa Press

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, se ha mostrado convencido este viernes de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no quiere ni de coña" ser la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas que se celebrarán este año.

Así se ha pronunciado Bendodo durante su intervención, en Málaga, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando, y donde ha sido presentado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

"Si por ella fuera, no", ha dicho Bendodo sobre si ve a Montero finalmente optando a la Presidencia de la Junta de Andalucía, algo para lo que ya ha sido elegida en el PSOE-A.

Sin embargo, ha añadido que parece que a Montero es que "no le queda otra" que ser la candidata del PSOE en Andalucía, donde los distintos sondeos apuntan que los socialistas sacarían el "peor resultado de la historia" del partido en esta comunidad.

"Y eso para ella sería un lastre muy importante", ha señalado el dirigente del PP, convencido de que si Pedro Sánchez le pide a Montero que decida qué quiere hacer, no optaría por ser candidata a la Junta de Andalucía.

Ha indicado que en esta comunidad, Montero es conocida y "la tenemos calada": "Sabemos de qué va, dónde ha estado sentada y en qué ha participado", además de lo que está ocurriendo con el modelo de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa y con el que los andaluces siguen recibiendo "menos" que el resto de los españoles.

Según Bendodo, Montero es la "delegada de Pedro Sánchez para el independentismo" y defiende a "capa y espada" ese principio de ordinalidad para Cataluña.

"¿Con qué cara María Jesús Montero le va a pedir el voto a los andaluces anunciando este sistema de financiación autonómica?", ha planteado Elías Bendodo.

Si finalmente Montero es la candidata del PSOE a la Presidencia andaluza, según Bendodo, "sabe que ni va a defender en el Congreso ni va a participar en la votación" de un nuevo modelo de financiación autonómica, porque "los plazos ya están marcando" que tendría que salir del Ejecutivo nacional "más bien pronto que tarde". "Por tanto, deja el marrón allí en las Cortes y ella se va", ha apuntado.