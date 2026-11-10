Bendodo ve al PSOE "muy desesperado" si ha tenido que "recurrir" a que Koldo "grabe un audio desde la cárcel"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo (Fotografía de Archivo) - EUROPA PRESS

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha considerado este martes que el PSOE debe estar "muy desesperado" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre si ha tenido que "recurrir" a que Koldo García "grabe un audio desde la cárcel".

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Bendodo ha sido preguntado sobre si le consta la supuesta reunión entre el abogado del PP y la letrada de Koldo García.

"Yo no lo sé, pero sí que el PP es el que ha pedido 30 años de cárcel para Koldo, que después fue condenado a 19", ha indicado Bendodo, que ha querido dejar claro que el "compromiso" del Partido Popular con Koldo García es "cero".

En su opinión, si el PSOE ha tenido que "recurrir a Koldo, a que grabe un audio desde la cárcel, es que tienen que estar muy desesperados con la campaña que están haciendo".