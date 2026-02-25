Bernardo Quintero, Medalla de Andalucía de las Humanidades: "Es un reconocimiento que va mucho más allá de lo personal"

Archivo - El ingeniero Bernardo Quintero en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA - Archivo

El ingeniero malagueño Bernardo Quintero, reconocido como el artífice de la llegada de Google a Málaga, ha dicho sentirse "muy agradecido" por la concesión de la Medalla de Andalucía de las Humanidades y las Letras, que recibirá el próximo sábado, 28 de febrero, y ha indicado que es "muy consciente de que es un reconocimiento que va mucho más allá de lo personal".

"Lo vivo como una responsabilidad para seguir trabajando y demostrar que desde Andalucía tenemos talento de sobra para crear proyectos con impacto global", ha asegurado Quintero en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha señalado que lo entiende "como algo compartido con mi familia, la educación pública y muchas personas que me han acompañado por el camino".

Quintero, según él mismo confiesa, es un exponente claro de cómo la educación pública, el tesón y la constancia posibilitan el ascenso social, académico y profesional, han informado desde la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno de Andalucía en el que se han aprobado las distinciones que se entregarán el sábado con motivo del Día de Andalucía.

De orígenes humildes, como declara con orgullo, este ingeniero nacido en la localidad malagueña de Vélez-Málaga en 1973 es actualmente director de Ciberseguridad de Google --Google Security Engineering Director-- y uno de los pilares fundamentales para la apuesta del gigante informático por Andalucía a través de Google for Málaga.

Hijo de un celador del Servicio Andaluz de Salud y de una ama de casa, cursó la EGB en un colegio público de su localidad natal, donde un día su padre le descubrió explicándole a la profesora cómo resolver el cubo de Rubik con sólo seis años. Capaz de programar de forma autodidacta con un viejo ZX Spectrum a los diez años, obtuvo matrícula de Honor en COU y fue becado en la Universidad de Málaga (UMA), institución de la cual es doctor honoris causa desde 2025.

Diploma de Experto Universitario en Ingeniería Inversa e Inteligencia del Malware por la UMA, fue declarado hijo predilecto de Vélez-Málaga en 2025 y cuenta con innumerables reconocimientos a nivel internacional, nacional y autonómico, como la Bandera de Andalucía de Málaga de 2021. En 1998 fundó Hispasec, empresa pionera en el sector de la ciberseguridad en España con sede en Málaga.

Pocos años más tarde, en 2004, puso en marcha VirusTotal, un portal web colaborativo que agregaba numerosos productos antivirus y motores de análisis en línea y en modo abierto y gratuito para identificar todo tipo de virus informáticos y localizar, en tiempo récord, su antivirus. Este trabajo puesto en marcha por Quintero fue clave en la lucha contra el software malicioso y en el desarrollo de herramientas de ciberseguridad.

Gracias a su trabajo, fue elegido durante cinco años consecutivos (desde 2007 a 2012) como el profesional más valorado por la multinacional Microsoft. Precisamente en 2012, VirusTotal fue adquirida por Google, cuando era utilizada por compañías como Alexa (Amazon), BitDefender, G-Data, MalwarePatrol, Minotaur (NovCon Solutions) u Opera. A pesar de esto, VirusTotal sigue funcionando desde Málaga.

Es autor del libro 'Infectado: del Spectrum a Google, el camino de un emprendedor accidental', donde cuenta su trayectoria, su pasión desde niño por la informática y la historia del virus 'Málaga', el malware informático que le cambió la vida desde la Escuela Universitaria Politécnica de la capital costasoleña.