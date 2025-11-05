La biblioteca Manuel Altolaguirre acoge la presentación de la novela 'Fosca', ganadora del premio Lumen

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca Manuel Altolaguirre acoge este jueves, 6 de noviembre, a las 19.00 horas, la presentación 'Fosca' de Inma Pelegrín, novela ganadora del premio Lumen 2025.

En este acto también interviene la escritora malagueña Herminia Luque. Ambas autoras conversarán con el público asistente a partir de distintos asuntos que abordan en sus últimos trabajos. La entrada es libre hasta completar el aforo, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

El programa 'Un otoño de cultura' arrancaba el pasado martes, 14 de octubre, con una sesión del IV Ciclo Filosófica(Y)Mente gracias al encuentro con el creador Vicente Luis Mora, sesión con la que se pone en marcha una serie de actividades que buscan conceder valor estratégico a la biblioteca pública del distrito y convertirla en referencia cultural del barrio.

El pasado 29 de octubre, la periodista y escritora, Berna González Harbour, colocó el cartel de aforo completo en el coloquio presentación de 'Qué fue de los Lighthouse'.

Con esta nueva edición del programa se ofrecen diferentes oportunidades para que el público asistente pueda interactuar con destacados autores del panorama literario nacional en ciclos como las 'Catas Literarias', 'Encuentros un otoño de cultura' y 'Filosófica(y)mente'.