BIC Euronova e Inciben buscan diez empresas para un programa de aceleración en Málaga y con premio económico

MÁLAGA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, lanzan esta tercera edición del ambicioso programa de aceleración, Cybersecurity Ventures, de apoyo a 'startups' y pymes innovadoras; tras el éxito de las dos anteriores ediciones ya celebradas en BIC Euronova.

Según destacan desde Bic Euronova en un comunicado, esta iniciativa busca fomentar el impulso de nuevas empresas, a través de un Programa de Aceleración y potenciar sus actividades innovadoras, al tiempo que refuerza la ciberseguridad en la población y mercado español.

El proceso de selección está abierto, comenzando el programa de formación y mentorización el próximo 19 de enero de 2026, con una duración de diez semanas, a razón de dos jornadas a la semana de 4,5 horas en horario de mañana; desde enero a finales de marzo.

Además, las empresas contarán con una serie de horas de consultoría individualizada en temas legales/tributarios y de marketing digital, así como con el asesoramiento de un mentor experto.

Como requisitos, las empresas participantes deberán tener un vínculo con la ciberseguridad, bien porque sea su core business, desarrollando negocio en el ámbito de la ciberseguridad con productos o servicios innovadores; o bien porque por su actividad sea algo clave para el negocio (venta online, etcétera) y deban aplicar ciberseguridad a entornos digitales seguros para sus clientes.

Además, las empresas deberán estar ya constituidas y con una antigüedad no superior a cinco años con carácter general, y no superior a 7 años en el caso de empresas de biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos.

Este programa es parte de la iniciativa Incibe Emprende, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.

En calidad de entidad colaboradora del programa, BIC Euronova ofrecerá programas de aceleración, charlas, talleres, eventos y servicios de incubación a las empresas participantes.

Este esfuerzo conjunto permitirá a los participantes, ya sean particulares, emprendedores y/o empresas, beneficiarse de una sólida base de conocimientos en ciberseguridad, fundamental para operar de manera segura en el entorno digital actual.

Cabe destacar también que España es el tercer país con mayores detecciones de ciberamenazas a nivel global, con un 6% cerca de Japón y Polonia.