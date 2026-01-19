BlaBlaCar aumenta un 25% los viajes publicados en Andalucía tras accidente ferroviario en comparación con lunes pasado

Archivo - Imagen de recurso de vehículos - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

BlaBlaCar ha informado este lunes cuando permanece interrumpido el servicio ferroviario tras el trágico accidente en Adamuz (Córdoba), de que han observado en la plataforma un aumento del 25% en los viajes publicados en Andalucía en comparación con el lunes anterior.

En un comunicado, han incidido en que "ya observamos una movilización de los conductores en el eje Madrid-Andalucía, que están publicando sus asientos para ayudar a quienes necesitan desplazarse hoy debido a la interrupción del servicio ferroviario".

Por otro lado, desde BlaBlaCar han expresado las más profundas condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido este pasado domingo en Córdoba; "nuestros pensamientos están con todos los afectados".

Han valorado que "ante situaciones de necesidad urgente de movilidad, nuestra comunidad de usuarios y usuarias en España responde siempre con una solidaridad ejemplar".

Por último, han agregado que continuaran monitorizando la situación y, además, han agradecido "de corazón a todos los conductores que están abriendo las puertas de sus vehículos para ofrecer una alternativa de transporte en estos momentos tan difíciles".