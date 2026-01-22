Bomberos del Consorcio de Málaga realizan al menos ocho intervenciones a causa del viento en varios municipios

Bomberos del CPB realizan al menos ocho intervenciones a causa del viento en varios municipios de la provincia de Málaga. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga han intervenido hasta en ocho ocasiones durante la madrugada y en la mañana de este jueves para retirar elementos caídos o con riesgo de caída a causa del viento en distintos puntos de la provincia, en concreto en tres municipios como son Estepona, Ronda y Vélez-Málaga.

Así lo han informado desde la Diputación, que ha precisado que una dotación de Estepona actuó en dicha ciudad sobre las 00.45 horas para retirar una chapa de caseta desprendida y a medio caer en la calle Flaminio de la urbanización Valle Romano.

También sobre las 2.00 horas los bomberos fueron requeridos por la Policía Local para cortar y retirar una rama de árbol caída sobre un vehículo en la calle Policía Nacional con calle Dulcinea y luego para retirar unas luces de Navidad y toldos con peligro de caída en la avenida Mar y Sierra.

Desde las 6.30 horas, la dotación fue requerida por la Policía Local para otras intervenciones como la retirada de unas placas solares descolgadas en la calle San Antonio y de un pino de grandes dimensiones caído y que obstruía el paso en el carril Puerto de la Palma.

Ya en la mañana de este jueves, los efectivos han intervenido en el saneamiento de al menos 30 metros lineales de la cornisa de un edificio en la calle Los Arcos Reales, donde se ha balizado la zona por seguridad y se ha notificado al administrador de la necesidad de inspeccionar el tejado.

Por otro lado, la dotación en Ronda (Málaga) ha intervenido a las 08.40 horas de este jueves para retirar cableado caído en la plaza del Ahorro del municipio; mientras que la de la localidad malagueña de Vélez-Málaga ha retirado sobre las 12.30 horas el alumbrado de Navidad caído en una terraza de la calle del Mar del núcleo de Torre del Mar.