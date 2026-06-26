Bomberos de CPB Málaga desplazados a Venezuela:"La prioridad absoluta es ponernos a trabajar y localizar gente con vida"

Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga envía un dispositivo de búsqueda y rescate a Venezuela tras los dos terremotos registrados en el país. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El oficial responsable del operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga (CPB) desplazado a Venezuela por los dos terremotos, Alfonso Parada, ha asegurado que "la prioridad absoluta es ponernos a trabajar para localizar gente con vida y rescatar". "Lo que nos mueve es poder ayudar y si tenemos la posibilidad de dar una segunda oportunidad a una persona que ha quedado sepultada, es el culmen de nuestra profesión", ha dicho.

"Nuestro destino es ayudar, ya sea para cosas tan desgraciadas y tan graves como estas, como para cosas más leves", ha expresado Parada, quien ha señalado que temen que encontrarán "una zona devastada" y ha incidido en la importancia de las primeras 72 horas, "rango de tiempo en el que las posibilidades de encontrar gente con vida son más elevadas".

El operativo, movilizado por la Diputación de Málaga, está integrado por ahora por diez efectivos, con la posibilidad de que se sume uno más; un perro de la unidad canina y equipamiento técnico específico para la búsqueda y localización de posibles víctimas atrapadas, como cámaras térmicas y de detección por infrarrojo, además de otras con sensores sísmicos.

También cuentan con cámaras "preparadas con cable de hasta 60 metros para poder introducirlas en espacios confinados y detectar si hay personas en la estructura colapsada", según ha explicado el oficial a través de una nota de audio difundida por la institución provincial.

Asimismo, ha apuntado que también tienen un dron "que nos va a servir para sobrevolar esas zonas más delicadas y ver posibles zonas en las que pueda haber gente con vida o, incluso, poder detectar a gente con vida y proceder a su rescate".

El bombero ha insistido en que a partir de esas 72 primeras horas "empieza a disminuir el porcentaje de hallar gente con vida desgraciadamente, por eso la rapidez con la que queremos llegar y ponernos a trabajar".

La intención es que "la salida sea cuanto antes", a última hora de la mañana o primera de la tarde de este viernes, en dirección Bogotá (Colombia), ya que "Caracas está cerrado para vuelos comerciales", ha dicho Parada, quien ha apuntado que desde la capital colombiana se desplazarán "previa consulta con la dirección de la emergencia que tengan allí planteada".