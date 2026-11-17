El candidato del Frente Amplio al Congreso en Málaga, Rafa Borrego, en un encuentro con la Plataforma de Pensionistas del municipio malacitano de Rincón de la Victoria, acompañado por la concejala de IU en el Ayuntamiento, Rocío Calderón. - FRENTE AMPLIO

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El candidato del Frente Amplio al Congreso en Málaga, Rafa Borrego, que ha mantenido un encuentro con la Plataforma de Pensionistas del municipio malacitano de Rincón de la Victoria, acompañado por la concejala de IU en el Ayuntamiento de la localidad, Rocío Calderón, ha reconocido "a las generaciones que nos preceden, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros mayores, a esta generación que tanto ha sufrido en su vida, que tanto sudor ha puesto en levantar este país, y en trabajar por nuestra tierra, por nuestra Málaga".

En este sentido, Borrego ha valorado que "en un momento en el que la derecha, está cuestionando el sistema de pensiones, está cuestionando que después de toda la vida trabajando haya unas pensiones dignas, está hablando ya de congelar, está hablando ya de pedir sacrificios a la gente que más ha trabajado. Algo que no tiene ningún sentido".

"Además, y lo veo como joven, están intentando enfrentarnos a jóvenes con mayores como si aquí existiese una especie de rivalidad porque los jóvenes estamos sacrificando, supuestamente, nuestra vida por sostener un sistema de pensiones abusivo. Eso es una ridiculez, eso no va así. Los jóvenes y los pensionistas estamos unidos en la misma lucha", ha defendido.

Asimismo, Borrego ha subrayado que en el Frente Amplio "lo que proponemos es que la edad máxima de jubilación sea 65 años, como solía ser, hasta que la postergó la derecha, y que la pensión mínima no sea nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Si aquí hubiese algún problema de sostenibilidad, que no hay ningún problema, lo que proponemos también es subir los salarios".

"Subiendo los salarios, estamos subiendo también las contribuciones a la Seguridad Social y al sistema de pensiones. Así se acaba el problema. Si ese es el problema que pone la derecha, aquí no hay ninguno", ha añadido.

Por último, el candidato del Frente Amplio también ha celebrado "el anuncio de que el Salario Mínimo va a pasar a ser de 1.286 euros al mes, en 14 pagas. Y no solo proponemos que el Salario Mínimo suba, sino que sean todos los salarios que se vean afectados por cláusulas de revisión anual para que suban de acorde al IPC".

"Está muy bien subir el Salario Mínimo, pero es evidente que quedan muchos salarios fuera. Muchos trabajadores no se benefician de eso. Y es importante también atender a esta necesidad para que todos los salarios suban acorde al IPC como mínimo", ha apostillado.

Por su parte, la concejala de IU en el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, Rocío Calderón, ha apuntado que "ponemos el centro del debate en las pensiones públicas y dignas, una cuestión vital para miles de familias en Rincón de la Victoria, un municipio que supera ya los 52.000 habitantes, de las que muchas de ellas dependen de estas pensiones para su día a día".

Al hilo, Calderón ha declarado que "escuchamos a menudo que el Rincón de la Victoria encabeza las estadísticas provinciales con una pensión media de jubilación que ronda los 1.740 euros. Pero esta media realmente oculta una realidad existente, que hay numerosas personas pensionistas con una pensión mínima o una pensión de viudedad con la que no llegan al final de mes".

"Por tanto, desde Izquierda Unida lo venimos haciendo y desde el Frente Amplio ponemos en valor y en reconocimiento a la Plataforma de Pensionistas del Rincón de la Victoria que se reúne cada lunes en Málaga y que defiende unas pensiones dignas, unos servicios públicos de calidad y ponen en valor la defensa de lo público", ha agregado.

Asimismo, Calderón ha afirmado que "vamos en la sintonía de que las pensiones públicas sean cien por cien públicas y que su blindaje sea cien por cien público para que el sistema revalorice constantemente".

"Escuchamos a menudo cómo la derecha y la ultraderecha nos venden anuncios alarmantes sobre la viabilidad de las pensiones, con el único objetivo de justificar los recortes y de abrir esa puerta del negocio a lo privado. Eso es lo que va a hacer el Partido Popular y Vox si entra en el Gobierno", ha añadido.

En suma, Calderón ha indicado que "defender las pensiones es defender la economía del Rincón de la Victoria y de las personas que trabajan cada día en él. Por tanto, desde el Frente Amplio, nuestro objetivo es ese, que el Rincón de la Victoria sea un municipio donde nuestros mayores vivan dignamente, tranquilamente, y no sea un municipio donde la inaccesibilidad sea parte de su día a día".