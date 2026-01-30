Buscan a un hombre desaparecido en Cártama (Málaga)

Dispositivo de búsqueda de un hombre desaparecido en Cártama - AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre está siendo buscando en el municipio malagueño de Cártama tras desaparecer en la zona de las Tres Cruces cuando se encontraba con un familiar en el campo.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press que se está buscando al hombre mayor, que ha desaparecido. Por su parte, desde el Ayuntamiento han informado en redes sociales de que se busca a Juan, vecino de la localidad, y han pedido que si alguien lo ha visto, sabe de su paradero o puede aportar alguna información, se ponga en contacto urgentemente con el 112, Guardia Civil (062), Policía Local Cártama (636 965 622) o Protección Civil de Cártama (651 862 038).

En el operativo de búsqueda se encuentran Guardia Civil, 112, Bomberos, Policía Local y Protección Civil, que están colaborando de forma coordinada en las tareas de localización.