CAC Málaga celebra el Día Mundial de Arte con una jornada de puertas abiertas y un vídeo con testimonios de visitantes

Muestra 'Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting' en el CAC Málaga

Muestra 'Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting' en el CAC Málaga - CAC

MÁLAGA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga celebrará este viernes día 15 el Día Mundial del Arte con una jornada de puertas abiertas, al tiempo que han invitado a la reflexión sobre la importancia del arte mediante un vídeo con testimonios de visitantes en el que justifican la elección de su obra favorita de entre las colecciones permanentes del museo.

Según han informado en un comunicado, desde 2012, se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del Arte; "una fecha que busca reafirmar el papel que tiene el arte y subrayar la importancia del pensamiento creativo, para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan".

El CAC Málaga ha recogido testimonios de varios visitantes en un vídeo donde se les ha preguntado por su obra favorita a elegir dentro de las colecciones permanentes de 'Pasión II. Colección Carmen Riera' y 'Neighbours IV', destacando la obra de artistas como Rong Rong, Sylvie Fleury, Ana Barriga o Jorge Hernández, entre otros. El vídeo con una duración de seis minutos podrá verse en el canal de Youtube y las redes sociales del museo desde el viernes 15 de abril.

Del mismo modo, desde el CAC Málaga han invitado a los visitantes a disfrutar de las exposiciones temporales 'Schnabel and Spain: Anything Can Be a Model for a Painting', del artista Julian Schnabel; 'Plotting Upon the Passage of Time', del artista Phil Frost; y el vídeo 'Eclypse (2021)', de la artista Cachito Vallés hasta el 2 de mayo; además de las dos colecciones permanentes de Pasión II. Colección Carmen Riera y Neighbours IV.

Por otro lado, en la sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha los visitantes podrán ver la exposición '99 cosas', del artista Cristóbal Quintero.