Cae parte del techo de una sala de espera del centro de salud de San Miguel en Torremolinos (Málaga)

Archivo - Imágenes de recurso del Hospital Materno Infantil de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Parte del techo de una sala de espera del centro de salud de San Miguel, en el municipio malagueño de Torremolinos, se ha caído este martes. En ese momento había cinco personas en el lugar.

Así, según han señalado fuentes de la Consejería de Sanidad, los hechos han ocurrido sobre las 14.00 horas, y aún se desconocen las causas.

De las cinco personas que había en la sala de espera, dos de ellas han sido atendidas en las urgencias del centro por contusiones y un menor, tras ser valorado por los pediatras en el lugar, ha sido trasladado al Hospital Materno infantil de Málaga para poder realizar un estudio más completo.

Las citadas fuentes han señalado que el centro continúa funcionando con normalidad. Así, mientras se analizan los daños y se realizan las reparaciones necesarias, los usuarios serán atendidos por la puerta lateral de admisión.