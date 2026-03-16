CaixaBank entrega a 88 restaurantes de Andalucía las placas que los acreditan como recomendados por la Guía Michelin

1069632.1.260.149.20260316165804 El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, interviene en el acto oficial de entrega de placas a restaurantes andaluces recomendados por la Guía Michelin 2026. A 16 de marzo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La entidad CaixaBank ha sido la encargada de entregar este lunes a 88 restaurantes de Andalucía las placas que los acreditan como restaurantes recomendados por la Guía Michelin de 2026. El evento, celebrado en Málaga en el auditorio Edgar Neville de la Diputación, ha reunido a más de 200 representantes del sector entre restauradores y miembros de las principales asociaciones profesionales.

El acto ha comenzado con la bienvenida de Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, quien ha destacado el mérito de los 88 restaurantes seleccionados y ha puesto en valor el trabajo y el dinamismo del sector, al que ha definido como estratégico y caracterizado por su capacidad para combinar tradición y modernidad, generando un impacto relevante en el ámbito económico, social y cultural.

Zafra ha explicado además que, ante los retos que afrontará el sector en los próximos años, CaixaBank pone a su disposición Food&Drinks, la división especializada de la entidad que ofrece atención y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los negocios de restauración.

Por su parte, Dani Carnero, chef y propietario de La Cosmo y Kaleja, ha participado también en el acto aportando su visión como uno de los cocineros más influyentes de la gastronomía malagueña.

Carnero, referente de la cocina local y defensor del producto de proximidad, ha señalado la importancia del crecimiento que vive la cocina malagueña y ha destacado el papel que desempeñan los proyectos que impulsan el talento, la innovación y el valor del producto local en la consolidación de Málaga como destino gastronómico.

La clausura del evento, que ha contado con la colaboración de la marca promocional Sabor a Málaga de la Diputación de Málaga, y ha estado presidida por Manuel Marmolejo, vicepresidente de la institución provincial malagueña, quien ha puesto de relieve el valor que tienen los restaurantes recomendados por la Guía Michelin como muestra del talento gastronómico de la provincia y del impulso que este reconocimiento supone para la promoción del territorio.

En Andalucía, la restauración ocupa un lugar estratégico dentro del tejido productivo y del modelo turístico. Desde la costa hasta los núcleos urbanos, la gastronomía se ha convertido en un factor diferencial, capaz de atraer tanto turismo nacional como internacional y de elevar el valor de la experiencia del visitante.

La profesionalidad y el esfuerzo constante del sector de la restauración en Andalucía se han visto recompensados con un total de 88 restaurantes que han sido distinguidos como recomendados por la prestigiosa Guía Michelin.

Este reconocimiento es el resultado del trabajo diario de un sector que, a través de la búsqueda de la excelencia culinaria, la innovación y el respeto por la tradición, se ha consolidado como un referente gastronómico tanto a nivel nacional como internacional.

La obtención de estas distinciones no solo evidencia la calidad y el alto nivel de los establecimientos y profesionales, sino que también contribuye de manera significativa a posicionar a Andalucía como destino gastronómico de primer orden, fomentando el desarrollo económico, el turismo y la proyección cultural del territorio.

ACUERDO ENTRE CAIXABANK Y MICHELIN

CaixaBank ha ampliado su acuerdo con Michelin para ser entregador oficial de las prestigiosas placas que acreditan a los restaurantes seleccionados como recomendados para 2026 en la reputada guía.

Durante el primer trimestre de 2026, CaixaBank organizará un total de 12 actos en buena parte del territorio español en los que se entregarán las prestigiosas placas.

Estos actos congregarán a todos los restaurantes recomendados en las diferentes zonas del país y contarán con presencia de perfiles de prestigio en el ámbito de la gastronomía local y nacional.

Tras la entrega de las placas, la entidad estará presente durante su colocación en los establecimientos pues está previsto que gestores de la entidad especializados en el ámbito de la restauración acompañen a los restaurantes también en este momento tan especial.

Cada año Michelin incluye en su guía una selección de restaurantes recomendados que implican un sello de calidad y prestigio para los establecimientos. Este año se han seleccionado más de 700 restaurantes que, en los próximos meses, se irán ampliando.

Para seleccionar a los restaurantes, Michelin se basa en la calidad de los productos, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, armonía de sabores, personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato y, finalmente, la regularidad de la calidad ofrecida, tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra.

LOS 88 RESTAURANTES EN ANDALUCÍA RECOMENDADO POR MICHELIN

En cuanto a los 88 restaurantes de Andalucía que están acreditados como recomendados por la Guía Michelin, en la provincia de Almería son: Asador La Chumbera; Asador Marino Tinta Negra; Barra de José Álvarez; Ginés Peregrín; La Villa Agua Amarga; Tony García Espacio Gastronómico; Travieso; y VIVO Gourmet.

En la provincia de Cádiz: A Mar; Akase; Albalá; Almanaque Casa de Comidas; Arohaz; Castillería; Cataria; Contraseña; Cooking Almadraba; Dalmar; El Alférez; El Campero; El Muro; La Carboná; Trasteo; y Tsuro.

En la provincia de Córdoba: Casa Pedro; Casa Pepe de la Judería; Casa Rubio; Celia Jiménez; Garum 2.1; La Casa de Manolete Bistró; Taberna el nº 10; y Vertigo.

En la provincia de Granada: Asador de la Reina; Atelier Casa de Comidas; Cala; El Conjuro; Elysium: FM; Le Bistró by El Conjuro; María de la O; y Ruta del Veleta.

En la provincia de Huelva: Aires de Doñana; Casa Dirección; y Consolación. Y en la provincia de Jaén: Acebuche; Almocadén; Casa Antonio; Cibus; Ka-Oru Sushibar & Cocktail; MangasVerdes; y Taberna Canela en Rama.

En la provincia de Málaga: Aire; Alaparte; Areia; Beluga; Candeal; Casa Eladio; Cávala; Charolais; Chinchín Puerto; Clómada; Erre & Urrechu; Kava; La Milla Marbella; Leña Marbella; Los Marinos José; Mi Niña Lola; Oliva; Promesa; Sarmiento Brasa Andaluza; Ta-Kumi; Tragatá Málaga; y Tragatá Ronda.

Y en la provincia de Sevilla: Basque Eneko; Cal Viva; Chicarreros; Deli; Desacato; El Disparate; Ivantxu Espacio Bistronómico; Jaylu; La Barra de Cañabota; Leartá; Sobretablas; Tradevo Centro Tribeca; y Yo.

CAIXABANK, ENTIDAD DE REFERENCIA EN LA GASTRONOMÍA

Esta colaboración refuerza el apoyo que CaixaBank presta al sector de la gastronomía y la restauración. La entidad cuenta con un área especializada en el sector, Food&Drinks, a través de la que CaixaBank pone a disposición de los negocios de restauración una oferta de productos y servicios diferenciales que se adaptan a sus necesidades específicas, así como una red de profesionales expertos en el sector en todas las oficinas de la entidad, que les ayudan a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria.

El catálogo de productos y servicios incluye desde soluciones tecnológicas de cobro para ventas tanto físicas como online, hasta financiación adaptada a los proyectos y necesidades de este tipo de negocios, e incluso servicios no financieros que aporten valor añadido en ámbitos como la formación y el asesoramiento.

Además, CaixaBank completa su apuesta y apoyo al sector de la gastronomía y sus industrias relacionadas a través de importantes acuerdos como el de elBullifoundation, que cumple ya diez años de vida y se centra en mejorar la gestión de los negocios de restauración; Madrid Fusión; Basque Culinary Center; y la gran mayoría de asociaciones de hostelería a nivel nacional y territorial, entre otros. Ferran Adrià es también embajador de GastroXperience, un programa de experiencias únicas y contenidos digitales exclusivos para sus clientes.