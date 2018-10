La campaña política entra de lleno en el pleno ordinario de la Diputación de Málaga

Publicado 16/10/2018 14:46:44 CET

MÁLAGA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre se han dejado notar en el pleno de la Diputación de Málaga de este martes, una sesión donde todos los partidos se han enzarzado en debates y en "quién es más liberal, quién más de izquierdas o quién más de derechas".

El habitual debate de mociones ha dejado crispación en varios asuntos como el futuro tercer hospital en la capital y la situación sanitaria en la provincia, con sendas mociones de PSOE y PP, respectivamente; una de Ciudadanos para eliminar el recargo de la Diputación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y otra de los socialistas sobre el estand de Turismo Costa del Sol en la World Travel Market de Londres, pero también sobre el Plan de Asistencia y Cooperación o la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), entre otras.

Pese a que al inicio del pleno ha salido adelante con el voto positivo de PP, PSOE, Ciudadanos e IU Para la Gente y la abstención de Málaga Ahora el protocolo general de actuación de la Diputación y la Junta de Andalucía para la construcción de un nuevo hospital en la capital, en el debate de la moción socialista se ha lamentado que se trate de un borrador y no del protocolo definitivo, puesto que la Junta de Andalucía puede hacer sus consideraciones al respecto.

Es más, según Conejo, ha sido él quien ha informado a la Consejería de Salud del protocolo: "No tenía conocimiento", criticando que tanto en la junta de portavoces como en la posterior comparecencia ante los medios previa a cada pleno el portavoz del PP, Francisco Salado, señalara que no se llevaría la cesión a este pleno.

Salado ha aclarado que en una reunión técnica con la Junta el 18 de septiembre se acordó hacer un protocolo y el 3 de octubre la Junta responde que sea la institución provincial la que elabore el citado documento.

"Mientras tanto seguimos avanzando, pidiendo la segregación de la parcela porque sólo quieren los 48.000 metros y no los más de 80.000 y justo este lunes llegó la resolución de la Gerencia de Urbanismo de Málaga sobre la innecesariedad de licencia de parcelación", ha indicado, añadiendo que el equipo de gobierno en dicho protocolo incluye "su voluntad política y ahora la Junta tendrá que decir si le gusta o no".

A juicio del 'popular', "más celeridad es imposible", a lo que el propio presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha intervenido para reclamar a Conejo que "se aparte y no estorbe". "Las cosas van bien con la Junta, los grandes proyectos los empieza un gobierno y los termina otro y espero que así sea", ha dicho sobre la posibilidad de que cuando finalice este proyecto sea el PP quien gobierne en Andalucía.

También se ha debatido sobre la financiación por parte de la Diputación a este proyecto, pese a que es competencia autonómica, recordando el portavoz socialista que Bendodo se comprometió a colaborar. El presidente provincial ha advertido de que será la Junta la que diga si necesita "uno, cinco, 12 o no necesita nada".

"Una vez se produzca la reunión y la propuesta de la Junta lo llevaré a la junta de portavoces para su debate y consenso", ha manifestado, pidiendo a Conejo que no "cambie los papeles" porque "quien decide es el equipo de gobierno, no la junta de portavoces", replicando el diputado socialista que el competente "es el pleno".

Sí se ha rechazado, con el voto en contra del PP y las dos abstenciones de Cs, instar al Ayuntamiento de la capital a garantizar la llegada del metro de Málaga al nuevo hospital mediante el proyecto previsto, es decir, en superficie al Civil.

De la moción del PP sobre la situación sanitaria en la provincia ha salido adelante por unanimidad la petición a la Junta de que cubra los empleos perdidos en los últimos años, la apertura completa de los hospitales Guadalhorce, Marítimo de Torremolinos y el Chare de Benalmádena, la construcción del de Mijas-Fuengirola y que la Consejería ponga a disposición el plan funcional, el proyecto básico y los estudios sobre el tercer hospital.

Según Salado, "el mejor aliado de la sanidad privada es el PSOE", recordando que cada vez son más los ciudadanos que contratan un seguro por la situación de la pública, percibiéndose un incremento en el número de camas, hospitales y clínicas privadas.

OTROS ASUNTOS

Cs ha pedido modificar la ordenanza fiscal del recargo provincial del IAE porque es "un lastre al desarrollo productivo y un freno para atraer inversión empresarial en Málaga". Moción que no ha salido adelante, contando sólo con los dos votos de la formación naranja y en contra del resto de partidos.

El portavoz del PSOE ha aludido a la "batalla nacional entre PP y Ciudadanos para demostrar quién es más de derechas de este país", criticando a su homólogo de Cs, Gonzalo Sichar, por ponerse "el maillot de líder de la derecha más malagueña que pueda existir y trae una propuesta para beneficiar a los que más tienen".

Ha lamentado que Cs quiera que "empresas que ganan 40, 50 o 100 millones no paguen el IAE y traen esta propuesta en vez de otra para apoyar a los autónomos". "Está claro que Ciudadanos quiere el voto de la derecha, derecha, derecha", ha sostenido Conejo, quien ha agregado: "No se preocupe, el centro y la izquierda está perfectamente representada por un partido serio, responsable: el PSOE, los que de verdad queremos a esta tierra y no los que han llegado hace dos días".

La vicepresidenta tercera de la Diputación y responsable de Economía y Hacienda, María Francisca Caracuel, ha dicho que el PP no necesita "etiquetas de liberales o no", recordando que este partido suprimió el IAE para el 90 por ciento de los empresarios, con un límite para aquellos que facturen más de un millón de euros: "No creemos que por quitarle 300 euros del recargo del impuesto de la Diputación muchas empresas eviten trasladarse a Málaga".

La segunda moción, sobre el estand de Turismo Costa del Sol en la WTM, y no únicamente en el de la Junta como en los últimos años, pese a que no ha salido adelante, ha provocado la discusión entre Conejo y el diputado de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido, quien ha acusado al socialista de "mentir de forma deliberada y lanzar dudas y sombras", insistiendo en que es una petición de los empresarios.

El portavoz del PSOE ha reiterado que el equipo de gobierno del PP "ha roto el consenso" de ir con el Gobierno andaluz y los ocho patronatos provinciales a esta feria, considerándolo un "despilfarro y una duplicidad". Además, ha puntualizado, "el precio de adjudicación del estand de la Costa del Sol es un 27 por ciento más caro que el de la Junta y tres veces más pequeño, con 195 metros frente a los 550 metros del andaluz".

Conejo ha criticado que no se haya informado a la oposición pese a estar el PP en minoría en el consejo de administración, a lo que el portavoz de Cs ha apuntado que sí se les avisó: "Si no ponía despilfarro no lo veíamos mal porque no es lo mismo un octavo de un estand cuando tenemos más de un octavo del turismo andaluz". La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, se ha abstenido y ha reclamado "promocionar a las empresas que respeten los convenios laborales".

"Cuando Bernal --exalcalde de Marbella y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella-- se sale del consenso del Patronato y va con un estand diferenciado de la Costa del Sol usted no dice nada y se hace la foto", ha lamentado Florido, incidiendo en el "doble rasero".

La viceportavoz de IU, Teresa Sánchez, ha admitido que con un expositor diferenciado se tiene más visibilidad pero ha reclamado apostar por un turista que sea sinónimo de calidad, señalando que en el caso del británico "quiere que le bajemos el precio y eso no es calidad".

El Pleno ha debatido también sobre la renta local, el Plan de Asistencia y Cooperación, la mujer rural, la gestión del Museo de Antequera en la Casa de los Colarte o el Plan de Fomento del Empleo Agrario, entre otras.