Candidatos de Málaga para las elecciones generales del 29N: listas completas al Congreso y al Senado

Los candidatos al Congreso de los Diputados por Cádiz del PSOE, José Bernal; del PP, Elias Bendodo; de Adelante Andalucía, Ana María Jiménez y de Vox, Carlos Hernández. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña electoral avanza en su recorrido hacia las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, una cita en la que los malagueños decidirán quiénes serán sus representantes en las Cortes Generales. Las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Málaga ya han sido proclamadas oficialmente por la Junta Electoral Provincial. A pesar de ello, muchos electores aún no conocen todos los integrantes de las listas presentadas por las diferentes formaciones políticas. Aquí recogemos la composición completa de cada candidatura para poner nombre y apellidos a los aspirantes que concurren por Málaga a estos comicios.

Andalucía elegirá en esta convocatoria un total de 60 diputados para el Congreso, lo que supone un representante menos que en las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023. Este ajuste en el reparto de escaños viene motivado por la pérdida de un diputado en Cádiz, que pasará de nueve a ocho debido a los cambios demográficos de la provincia. Málaga, en cambio, mantiene intacta su representación parlamentaria: contará con once diputados en el Congreso y cuatro senadores, los mismos escaños que tenía asignados en los anteriores comicios.

En Málaga concurren doce candidaturas al Congreso de los Diputados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta (SALF), Adelante Andalucía, Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), Vox, Partido Popular (PP), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos, Frente Amplio (FA), Alternativa Malagueña y una candidatura unipersonal. Por su parte, ocho formaciones presentan candidaturas al Senado: PP, Senado de Progreso (coalición integrada por PSOE, IU y Sumar), Podemos, Adelante Andalucía, Vox, PCTE, Pacma y Alternativa Malagueña, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

El PP concurre al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Málaga con Elías Bendodo como cabeza de lista, seguido de María Paloma Saborido, Ángel Luis González, María Francisca Caracuel, Carlos Arturo Bernal, Antonia Jesús Ledesma, Jacobo Florido, María Lourdes Piña, Félix Francisco Lozano, Marián Fernández y Francisco Enrique Arce.

En el PSOE, la candidatura la lidera José Bernal, a quien acompañan Desiree Flores Cortés, Francisco Javier Salas, María Nieves Ramírez, José Alberto Jimena, Yolanda Florido, David Sánchez, María Cristina Márquez, José María Domínguez, Yolanda González y Francisco José Arias.

Por parte de Vox, Carlos Hernández ocupa el primer puesto, escoltado por Patricia Rueda, Juan Jesús Ruiz, Yolanda Gómez, Antonio José Luna, Alicia Encinas, Antonio Jesús Fernández, Daniela Patricia Vega, Fernando José Jiménez, Trinidad Celia Aragonés y José María Callejón. A su vez, Adelante Andalucía sitúa al frente de su lista a Ana María Jiménez, por delante de Jesús Acosta, Carmen Alicia Rojas, Fernando Pérez, Elvira Porrino, Luis Carlos Timonet, Remedios Leiva, Luis Carlos Vidal, Mariola Cabello, Cristóbal González y Cristina Fernández.

Asimismo, Micaela Jiménez encabeza la papeleta de Podemos junto a Adrián García, Alba Ramos, Daniel González, Carmen Ruiz, Miguel López, Josefina Serdio, Rafael Ángel Pozo, Inmaculada Viñolo, Manuel Martínez y Antonia Silva, mientras que Frente Amplio presenta como número uno a Rafael Borrego, secundado por Eva García, Ángel Isidoro Rodríguez, Raquel Gemma Martínez, José Manuel Fernández, Antonia Gloria Pérez, Juan Miguel Acejo, María Rosa Galindo, José Manuel Fernández, Aurora María Palma y Aurelio Carrillo.

En el caso de SALF, el primer lugar corresponde a Mercedes Gema Jiménez, en una lista completada por Germán Medina, Sonia María Martínez, David Pablos, María García, Miguel Ángel López, Margarita Flores, José Andrés Almazán, María del Carmen Pérez, Juan Luis Pintor y María Elena Macías. Por su parte, Pacma acude a las urnas con Eva Ramos al frente, seguida de Agustín Amadeo González, Patricia Lara, Fernando Fernández, Isabel María Ardao, Salvador Sánchez, Miriam Sierra, Federico José Cuesta, Virginia Ruiz, José Sánchez y María Peláez.

Completan las candidaturas al Congreso por Málaga el PCTE, con Antonio Jiménez como número uno y Raquel Boronat, Miguel Fausto Solanas, Beatriz Briones, Miguel Barona, Julia Hernández, Diego Moisés González, Irene Carmona, Adrián Hoz, Margarita Morell y Pablo Musulen tras él; y Frente Obrero, encabezado por Nicolás Navarro seguido de Carmen Escobar, Miguel Francisco Sánchez, Marta Eugenia López, Carlos Gutiérrez, Marina Tudela, Rafael Molina, Marina Llamas, Jorge García, Patricia Luque y Alejandro Lázaro.

Por su parte, Alternativa Malagueña abre su lista con Emilio Felipe Guzmán por delante de María del Carmen Pérez, Rogelio Manuel Vílchez, Marina del Rocío Moncayo, Rafael Arévalo, Alicia Luque, David Marrero, María Josefa Fortes, Alberto Espila, Carolina Vellido y Carlos Prieto, mientras que José María Calvo encabeza una candidatura unipersonal

ESTAS SON LAS OCHO CANDIDATURAS AL SENADO

En la Cámara Alta, el PP concurre por la circunscripción de Málaga con José Francisco Salado como número uno, seguido de Margarita del Carmen del Cid y Mario Cortés. A su vez, la coalición Senado de Progreso (integrada por PSOE, IU y Sumar) sitúa al frente de su candidatura a Francisco Javier García, junto a Rosario Luque y Antonio Sánchez.

Por parte de Adelante Andalucía, Sergio Flores ocupa el primer puesto al Senado, por delante de Verónica Carillo y Óscar Ávila, mientras que Vox concurre con Antonio Alfonso Alcázar, Gemma María Palomo y Ricardo José García como aspirantes.

A su vez, Podemos sitúa como cabeza de lista a Carmen Rosa Navajas, acompañada de José García y María Carmen Serrán, y Pacma acude con María José Torres al frente, secundada por Francisco Javier de la Torre y Estefanía Rosado.

Cierran el abanico de candidaturas al Senado por la provincia malagueña el PCTE y Alternativa Malagueña, que concurren con un único candidato cada uno: Sergio Aranda, en el caso de la formación comunista, y Alejandra Borrás, por parte de la lista local.