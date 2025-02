El cantante Pablo Alborán agradece la Medalla de Andalucía: "Este premio me hace especial por mi tierra, por mis raíces"

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantautor y músico malagueño Pablo Alborán ha asegurado sentirse "muy feliz" por recibir la Medalla de Andalucía de las Artes que se impondrán el próximo 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía en una ceremonia en el Teatro de La Maestranza de Sevilla. "Este premio me hace especial ilusión por mi tierra, por mis raíces", ha dicho.

"Me siento muy feliz, primero porque Andalucía para mí es clave en mi carrera y luego porque estoy compartiendo este reconocimiento con gente en unos premios de honor", ha asegurado el cantante en declaraciones a Europa Press.

Además, ha apuntado que se siente especialmente ilusionado por varios motivos. "No soy una persona que reciba muchos premios, no he tenido esa suerte; pero, aunque no soy de muchos premios materiales, es verdad que este me hace especial ilusión por mi tierra, por mis raíces".

También ha destacado este reconocimiento "porque llega en un momento donde vuelvo a reiniciar otra vez, de mucho movimiento porque empiezo a sacar canciones en breve y estoy otra vez manos a la obra. Así que es un buen lugar para empezar".

Cuestionado por de quién se acuerda en estos momentos ha asegurado que "de toda la gente que ha creído en mí en Málaga, sobre todo, en mi tierra, cuando yo empecé a cantar en mi colegio, cuando cantaba en locales de Málaga; y desde allí pasé a Sevilla, a Córdoba, a Cádiz, empecé a hacer toda Andalucía con mi guitarra. Y después de ahí, subí para Madrid".

Ha recordado que "gracias al impulso de las redes, de los conciertos que yo daba en el sur, pude pasar de Despeñaperros para arriba y empezar a cantar fuera de Andalucía". "Me acuerdo de todo ese público, del primer público", ha aseverado. Pero, por supuesto, también se acuerda de su familia, "que es clave para mí y que significa absolutamente todo en mi vida".

Para Pablo Alborán, el cantar el himno de Andalucía en el acto "es importante porque lo canta mucha gente, porque es un himno que pertenece a todo el mundo" y ha dicho que lo va a hacer "sobre todo con muchísimo respeto, con mucho tacto y se esperan sorpresillas también en el acto del viernes".

TRAYECTORIA

Nacido en Málaga en 1989, y conocido artísticamente como Pablo Alborán, cuenta con una dilatada trayectoria musical que le ha valido el reconocimiento nacional e internacional y la fidelidad de sus seguidores. De hecho, sus seis primeros discos han alcanzado el número 1 en España.

Sus inicios en el mundo de la música fueron muy tempranos, pues con sólo 12 años comenzó a componer canciones --'Amor de barrio' y 'Desencuentro'-- y debutó actuando en un restaurante de Málaga.

Dos años después, a los 14, subió sus primeros vídeos cantando en Myspace, aunque el reconocimiento nacional no le llegó hasta las actuaciones que publicó en YouTube. Su primer vídeo alcanzó los más de dos mil millones de reproducciones.

La fama, no obstante, vino de la mano del tema 'Solamente tú', todo un éxito tanto en España como en América Latina, que superó los 180 millones de reproducciones.

Tiempo después, el artista malagueño grabó una maqueta que incluía la versión del tema 'Deja de volverme loca', de Diana Navarro, que se convertiría posteriormente en su madrina musical y cantó con él en el segundo disco.

Al igual que Diana Navarro, el cantante catalán Sergio Dalma realizó también una fuerte apuesta por Alborán y puso a éste en contacto con Warner Music Group para grabar su primer álbum de estudio, 'Pablo Alborán', un éxito desde su lanzamiento y líder de las listas de ventas durante semanas.

Unos meses antes, en octubre de 2010, salió a la venta digital su primer sencillo, 'Solamente tú', que llegó a interpretar junto a Demi Lovato en la gala de los Latin Grammy a finales de 2011. Su segundo disco, 'En acústico', estuvo grabado en directo y acústico con canciones de su primer álbum.

En él se incluyó un dúo con la cantante portuguesa Carminho interpretando el primer sencillo del disco, 'Perdóname'. Por su parte, su segundo álbum de estudio, 'Tanto' (2012), se colocó pronto entre los discos más vendidos a nivel nacional o internacional. En tan solo una semana obtuvo tres discos de platino y compartió podio con otros dos álbumes de Alborán (En acústico y Pablo Alborán), algo que no había ocurrido hasta entonces en la historia de la música española.

Su siguiente trabajo, 'Terral' (2014), en el que colaboró con el artista Ricky Martin, mereció ocho discos de platino y una gira de nueve meses, que concluyó con tres llenos consecutivos en la Plaza de toros de las Ventas (Madrid) y dos en el Palau Sant Jordi (Barcelona). De las noches de Las Ventas, saldría el álbum en vivo Terral (2016).

Con el siguiente disco, 'Prometo' (2017), el artista recopiló más de 40.000 copias vendidas y se situó en la cima de las listas de iTunes España y Spotify España, además de agotar entradas en festivales como Starlite.

En 2020 lanzó su quinto álbum de estudio, 'Vértigo', que vendió 40.000 copias y obtuvo la certificación de disco de platino, además de un debut global en el octavo lugar en Spotify durante su semana de lanzamiento. Su último disco hasta el momento, 'La cuarta hoja' (2022), nacido tras la pandemia por Covid, constituye un trabajo que "celebra el presente" y muestra siempre "una puerta abierta".

Certificado como disco de oro, en su debut global se situó en el noveno lugar en Spotify y 18 en España durante su semana de lanzamiento. Como principales reconocimientos a lo largo de su trayectoria, Pablo Alborán ha obtenido 24 candidaturas a Premios Grammy Latinos y ha vendido más de un millón de ejemplares de sus tres primeros discos.

Ha sido el artista más vendido en Portugal y España y ha logrado 30 discos de platino en Europa, dos discos de oro en América y uno en Portugal. Asimismo, ha permanecido número uno en ventas durante 36 semanas en Portugal y 60 semanas en España. Su palmarés se completa con un Premio Goya obtenido en 2016 a la mejor canción original por Palmeras en la nieve. Ha colaborado con cantantes como Alejandro Sanz, Víctor Manuel, María Dolores Pradera, Miguel Bosé, Jorge Drexler o Bebe