Las cárceles de Archidona y Almería acercan a la sociedad el trabajo que desarrollan los profesionales penitenciarios

Archivo - Cárcel de Archidona, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario Málaga II (Archidona) y el de Almería, junto a las prisiones de Castellón y Castellón II (Albocasser), Teixeiro (A Coruña) y Orense, participan en la Semana de la Administración Abierta 2026.

Esta iniciativa tiene como finalidad la organización de eventos para acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, basándose en los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración, han informado desde la Subdelegación en Málaga en una nota.

Desde el 18 y hasta el 22 de mayo, los centros penitenciarios de Málaga II y de Almería han programado jornadas de puertas abiertas y de convivencia, charlas, representaciones teatrales y visitas dirigidas a universitarios y profesionales de diferentes ámbitos para acercar la prisión a la sociedad.

Las actividades programadas durante esta semana buscan mostrar la labor de reinserción social que desempeñan los profesionales penitenciarios en todos sus ámbitos y los espacios destinados a los talleres productivos donde los internos desarrollan oportunidades laborales.

En concreto, Málaga II (Archidona) ha planificado la I Jornada Penitenciaria. Su inauguración correrá a cargo del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y participarán el juez de Vigilancia Penitenciaria de Málaga, José María Fernández; la subdirectora general adjunta de la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica, María Dolores González, y la directora del CIS Evaristo Martin Nieto, Ana María Villalón.

Una representación teatral a cargo de internos, una visita para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un encuentro deportivo entre estos, funcionarios e internos y una visita empresarial, serán algunas de las acciones previstas por la prisión malagueña.

Por su parte, la prisión de Almería ha organizado cuatro visitas de familiares de internos para que conozcan las instalaciones penitenciarias y puedan ver los espacios en los que se encuentran las personas privadas de libertad.

También se desarrollará una videoconferencia titulada '¿Sabes cómo funciona una prisión?' que dará a conocer el funcionamiento del establecimiento almeriense (https://cpalmeriasemanaabierta.my.canva.site).

Además de esta programación, las prisiones de Castellón y Castellón II han organizado una visita para representantes municipales de la zona con el objetivo de reforzar lazos, jornadas de puertas abiertas a empresarios y estudiantes universitarios, quienes visitarán áreas de tratamiento, escuela y talleres productivos.

Los centros penitenciarios de Teixeiro y Orense, por su parte, han planificado una charla relacionada con el cuidado y prevención en la detección del cáncer de mama y colón, una exposición itinerante sobre el reciclaje y la economía circular y una visita para conocer los diferentes programas de tratamiento penitenciario, entre otras actividades.