Carlos Álvarez y Carlos Aragón seleccionan el reparto de 'Don Procopio' para la 2ª edición de Ópera Estudio de Málaga

Audiciones que servirán a Álvarez y Aragón para decidir quiénes serán los catorce solistas. - TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El barítono malagueño Carlos Álvarez y el director de orquesta gaditano Carlos Aragón se encuentran seleccionando esta semana el reparto de 'Don Procopio', obra de juventud de Georges Bizet que subirá a escena en la segunda edición de Ópera Estudio de Málaga (ÓEM).

Según ha emitido Málaga Procultura en una nota, 26 cantantes provenientes de todas las latitudes, desde Suiza, Francia, Italia y Turquía hasta Brasil, Venezuela, México y China pasando por todo el mapa de nuestro país, participan en el Teatro Echegaray en unas audiciones en las que Álvarez y Aragón decidirán quiénes serán los catorce solistas necesarios para el doble elenco de esta ópera bufa escrita en italiano por el compositor francés. 'Don Procopio' se pondrá en escena los días 4 y 6 de diciembre de 2026 en el marco de la 38 Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga.

De este modo, los escogidos podrán perfeccionar su formación lírica, trabajar en este montaje profesional del Teatro Cervantes y afianzar sus lazos con el circuito operístico nacional e internacional gracias a esta iniciativa organizada por el Consistorio de Málaga a través de Málaga Procultura, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Fundación Málaga.

En esta segunda edición de ÓEM --la primera estrenó en 2024 la ópera inédita de Manuel García 'El gitano por amor'--, se han incorporado al equipo docente como director de escena Mario Gas y como responsable de interpretación actoral Vicky Peña, así como la soprano valenciana Isabel Rey y el tenor venezolano-español Aquiles Machado como profesores de técnica vocal.

Por su parte, Carlos Álvarez seguirá formando a los cantantes escogidos como responsable de técnica vocal, mientras que Carlos Aragón manejará la batuta en el proceso didáctico y en la puesta en escena. Ambos están "muy satisfechos del nivel de las solicitudes recibidas", en las que se han inscrito medio centenar de solistas de hasta 35 años provenientes de todo el mundo, de los que se han preseleccionado los 26 que están probando estos días en el Echegaray sus capacidades vocales e interpretativas.

Al hilo, el cantante malagueño ha afirmado que "una ópera como 'Don Procopio' necesita fundamentalmente 'material masculino' para cubrir todo el reparto. Eso fue lo que más nos preocupaba, porque encontrar voces graves, sobre todo barítonos y bajos que pudieran cubrir todas nuestras necesidades, se nos planteaba a priori como un problema".

"Sin embargo, la mayor parte de los candidatos preseleccionados cubre muy bien la expectativa y, sobre todo, nos hemos encontrado exuberancia en la cantidad y calidad de voces femeninas, con las que nos vamos a divertir muchísimo no sólo en el proceso de selección, que será siempre un momento duro porque hay gente que se quedará fuera teniendo la calidad suficiente para participar en la ópera, sino también en el montaje y las funciones", ha añadido.

Además, la pianista Silvia Mkrtchian, que junto a Anna Crexells será la maestra repetidora del proceso de ensayos de la ópera, está acompañando a Álvarez y Aragón en unas jornadas que, insisten ellos, no son las una audición normal, puesto que este es el primer contacto presencial y de trabajo vocal con los y las cantantes que darán vida a 'Don Procopio'.

"Queremos que se lleven algo más. porque Ópera Estudio de Málaga no se puede enfocar solo en pedir: tiene que dar", ha asegurado el barítono sobre este primer encuentro físico y pedagógico con quienes se subirán al estrado del Cervantes en diciembre.

Las audiciones concluirán con la selección de dos cantantes para cada personaje para así contar con un doble reparto. Se escogerán bajos o bajo-barítonos para 'Don Procopio', tenores para 'Don Odoardo', barítonos para encarnar a 'Don Ernesto', bajos o bajo-barítonos para 'Don Andrónico' y 'Pasquino' y sopranos para 'Donna Bettina' y 'Donna Eufemia'.

La ópera que prepararán y llevarán a las tablas en Málaga es una obra coral de Bizet, un ejercicio de juventud creadora escrita en pleno estilo italiano. 'Don Procopio', cuyo compositor no pudo ver estrenada, es una farsa a la manera de la 'commedia dell'arte con una asombrosa similitud con el 'Don Pasquale' de Donizetti. Los jóvenes intérpretes se enfrentarán a "una partitura brillante, llena de energía y luminosidad y de una 'italianidad' elegante, y a un libreto que responde a la tradición de la ópera bufa que incluye el particular lenguaje del teatro 'di maschere'".

En suma, el periodo formativo se desarrollará en Málaga durante cinco semanas, del 3 de noviembre al 6 de diciembre de 2026, día de la segunda y última representación de Don Procopio en el Teatro Cervantes.

La Orquesta Filarmónica de Málaga y el Coro Titular del Teatro Cervantes de Málaga-Intermezzo participarán en el montaje, lo que asegura a los jóvenes cantantes mejorar su desarrollo artístico con el abordaje integral de una producción lírica profesional.

De hecho, según la entidad, la primera edición de ÓEM se saldó con un "éxito de crítica y público" de la recuperación del olvido y estreno absoluto de 'El gitano por amor' que se ha visto ahora refrendado con la programación de la obra de Manuel García en Oviedo el pasado 19 de marzo y su puesta en escena el próximo abril en el Teatro de la Zarzuela. Las funciones en el teatro madrileño contarán además con la participación de cuatro de los solistas que estuvieron en 2024 en el nacimiento del proyecto.