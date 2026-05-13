Antonio Sanz (PP) anuncia la ampliación de las EDAR de La Barrosa y El Torno (Cádiz)

El candidato por Cádiz a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz. - PP DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato por Cádiz a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, ha avanzado que la Junta de Andalucía va a acometer la ampliación de las depuradoras de La Barrosa y El Torno, como paso previo para avanzar en una solución a los más de 25.000 vecinos que viven en el extrarradio y no tienen acceso a servicios básicos de alcantarillado y acceso a la red.

Estas actuaciones se encuentran en fase de ultimar redacción y aprobación de los respectivos proyectos y en cuando se culminen esos trámites las obras se sacaran a licitación. Según ha recogido la formación en una nota, el candidato del PP ha puesto de manifiesto que la problemática actual parte del incumplimiento por parte de los gobiernos del PSOE que hace 20 años firmaron un convenio para la ejecución de obras en materia de agua que dejaron sin ejecutar en un 50%.

"La ampliación de las depuradoras sería el paso previo e imprescindible en el servicio a los ciudadanos. Por ello, el compromiso del gobierno del Partido Popular es licitar las obras de actuaciones en dichas EDAR en cuanto los proyectos estén finalizados", ha asegurado.

Sanz ha criticado que "el acalde quiera confrontar con el Gobierno de la Junta y confundir a los vecinos, reclaman unas obras que su partido no hizo ni desde el Ayuntamiento ni desde el gobierno andaluz, y que se quiera amparar en un convenio de hace 20 años que carece de validez porque no se ha adaptado a la normativa actual".

Ha recriminado igualmente que el PSOE tampoco ha cumplido con el proyecto de las nuevas tuberías de la red general que permitirían incrementar el caudal de agua en las épocas de maor demanda cuando incrementa de forma considerable la población de Chiclana.

Estas fueron declaradas de interés general del Estado en el Plan Hidrológico de 2001, cuya responsabilidad es del Gobierno de España, pero "una vez más el PSOE no hace nada y es el gobierno de la Junta el que cada verano autoriza la captación de agua de pozos para dar una solución a los problemas de muchos vecinos que, de no ser así, no contarían con suministro de agua".

El candidato del PP ha defendido que desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno de la Junta se ha tendido la mano en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento para tratar de buscar una solución a toda la problemática en materia de aguas, introduciendo las modificaciones legales que fueran necesarias.

"Pero el alcalde sigue mareando la perdiz y por eso el gobierno de Juanma Moreno, su recibe la confianza de los ciudadanos el próximo domingo, ha decidido que va a intervenir ya en las infraestructuras que son 100% de su titularidad, como son las EDAR de La Barrosa y El Torno", ha manifestado.

En concreto, ha detallado que la EDAR La Barrosa tiene el proyecto de ampliación y mejora redactado y actualmente se encuentra en la oficina de supervisión. La redacción del proyecto ha supuesto una inversión de casi 100.000 euros y el presupuesto de la actuación asciende a 37,3millones de euros en 39 meses.

Respecto la EDAR de El Torno, el proyecto está en fase de corrección de errores, previo al paso por la oficina de supervisión y ha tenido una inversión de 109.482,23 euros contemplando obras por valor de 46,2 millones de euros en 39 meses también.

En otro orden de cosas, ha adelantado que en a lo largo del mes de mayo dará comienzo la restauración de la Salina Carboneros. "Magnífico enclave en la ciudad de Chiclana que va a experimentar una importante renovación para el acondicionamiento ambiental y turístico", ha afirmado.

Se trata de una actuación, con un presupuesto de más de 500 mil euros, que va a suponer un impulso al turismo ornitológico y servir también para poner en valor tanto sus espacios naturales como las actividades productivas tradicionales que en ella se llevan a cabo.

"Después del deterioro que ha sufrido la zona en las últimas décadas, ponemos en valor nuestro paisaje natural, sino que también es una magnífica oportunidad para dinamizar la economía local generando empleo verde vinculado a la educación ambiental, la observación de aves y la restauración de hábitats naturales", ha afirmado. El candidato del PP ha reivindicado que "cuando el Gobierno de Juanma Moreno se compromete a algo, lo cumple".

En ese sentido, ha avanzado que esta semana el Ayuntamiento de Chiclana va a recibir más de 582 mil euros de la Junta de Andalucía para obras de reparación de las infraestructuras que resultaron dañadas por fenómenos meteorológicos adversos de los temporales de primeros de año.

"Una vez más, el gobierno del Partido Popular es sensible a los territorios y sus vecinos. No hay que estar solamente cuando ocurren las inclemencias, que por supuesto, sino acompañar e ir de la mano en la fase de recuperación y ahí es donde se demuestra el compromiso y el apoyo de un gobierno cercano como es el de Juanma Moreno" ha apuntado.

SANIDAD

Por último, Antonio Sanz ha puesto en valor "el esfuerzo que ha hecho Juanma Moreno y el Partido Popular por la sanidad en Chiclana". Ha detallado que el Centro de Salud de Los Gallos ha experimentado en lo que va de año un incremento de más de 2.020 nuevos pacientes de la zona que, desde su apertura, ha duplicado el número de usuarios.

Por eso, se está trabajando para que a principios de 2027 se haga efectiva la separación de las unidades de gestión clínica Los Gallos-El Lugar. Igualmente, se va ampliar la dotación de Los Gallos con dos nuevos equipos de Medicina Familiar y Comunitaria, de modo que serán 12 los equipos básicos de Salud que presten servicio a los usuarios en el citado centro.

Junto a ello, recientemente se han incorporado también 2 fisioterapeutas. Con respecto a La Longuera, se ha incorporado un terapeuta ocupacional al centro y en breve hará lo propio un logopeda- Además, ha adelantado que a partir del próximo mes el centro de salud dispondrá de radiología dos días en semana por la tarde, es decir, que dicho servicio se prestará de lunes a viernes de 8.00 a 15.00h y martes y jueves de 8.00 a 20.00 h.

"En definitiva, los hechos vuelven a ser el mejor aval del Gobierno de Juanma Moreno, que siempre ha tenido y tendrá a Chiclana en el centro de sus prioridades", ha asegurado. Antonio Sanz ha incidido en que "somos el partido de las buenas noticias, el que ofrece una política útil que es la que resuelve los problemas de los vecinos y que trae nuevas oportunidades de crecimiento y progreso".

Por eso, ha subrayado que "el resultado de las elecciones este domingo es muy importante para el municipio. Lo que está en juego es seguir contando con un gobierno estable, que gestiona para todos y ofrece soluciones a los problemas de los chiclaneros o volver al pasado de la parálisis e incumplimientos".

