López (PP) reconoce el papel de las asociaciones de Moguer (Huelva) en materia de igualdad y "defensa de los derechos"

La candidata número uno del PP por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Loles López, en su reunión con asociaciones de Moguer. - PP HUELVA

MOGUER (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PP por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Loles López, se ha reunido en la tarde de este miércoles en Moguer con asociaciones a las que ha agradecido su labor y el trabajo en red desarrollado esta legislatura "por la igualdad, la conciliación, la dependencia, las personas mayores o la salud, en definitiva, en la defensa de los derechos sociales".

López se ha congratulado de que "el colectivo de asociaciones es enorme" y "llenan el pueblo de todo tipo de actividades de igualdad, de lucha contra el cáncer, de mayores", según ha indicado la formación en una nota.

Por ello, López ha afirmado iba a Moguer a "escuchar" a los colectivos y "a estar, como siempre, a su disposición", así como a hablar "de igualdad, del Pacto de Conciliación o de dependencia". "Es un orgullo el número de asociaciones y entidades que tiene Moguer", ha apuntado.

"Con el PP de Juanma Moreno nunca antes en Andalucía se han destinado más recursos para las políticas de igualdad, se ha aprobado el decreto de familias monoparentales y también se ha impulsado esta legislatura el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, un pacto con 87 millones y 57 medidas", ha subrayado.