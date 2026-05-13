Susana Díaz llama a "aprender de los errores" para "volver a ganar": "Tenemos que creérnoslo, saber lo que somos"

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha apelado este miércoles a "aprender de los errores" que provocaron la pérdida de la Junta de Andalucía por parte del PSOE-A para "volver a ganar" las elecciones del 17 de mayo.

"Cuando el PSOE arranca, cuando nos hemos unidos unos y otros, todos juntos, a la misma vez, arrimando el hombro, currando, dejándose el pellejo y las pestañas, no hay quien nos pare. Por eso digo que lo primero es creérnoslo, confiar en nosotros, saber lo que somos", ha destacado Díaz en un acto de campaña en el barrio de El Tardón de Sevilla.

La expresidente de la Junta ha hecho una reflexión sobre las causas de la llegada de Juanma Moreno a la presidencia del ejecutivo andaluz en 2018. Díaz lo ha atribuido al pacto de investidura con Vox que, según ha subrayado, "abrió la puerta a la ultraderecha". "Pasaron en dos despachos detrás de las cortinas porque ellos mismos sentían vergüenza", ha señalado.

Y por otro lado, ha explicado que el PSOE "se relajó". "Incluso no íbamos lo suficientemente unidos. Y debemos de aprender de aquello para no volver a cometer los mismos errores", ha remarcado.

En esta línea, Díaz ha puesto en valor la gestión socialista durante su etapa en la Junta en defensa de los servicios públicos. "El PSOE para Andalucía es parte de esta tierra. El PSOE para los andaluces es algo suyo", ha subrayado, al mismo tiempo que ha apelado a los militantes a "mirar a los ojos y pedir el voto".

"Salimos del gobierno con honradez, con honestidad, sin una sola mancha, demostrando que los socialistas cuando actuamos como socialistas somos honestos y honrados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso, tenéis todos motivos para salir a la calle", ha aseverado.

Díaz se ha mostrado muy crítica con la gestión de los servicios por parte de Moreno a quien ha acusado de "vivir de la renta" y de "no estar al lado de la gente trabajadora". "Ojalá Rajoy me hubiera dado el dinero que le ha dado el gobierno de España a Moreno", ha señalado al mismo tiempo que ha criticado la "indolencia" de las medidas de Moreno en los andaluces.

"La salud es lo que verdaderamente te hace, junto con la educación, igual. Y a mí me dijeron en más de una ocasión que no había dinero, que no era posible. Lo pusimos y no se vino abajo nada. Porque es voluntad política de hacerlo. Es que quiere cambiar la vida de las personas", ha espetado.

En este sentido, Díaz ha recordado algunos episodios de la gestión socialista como la cobertura de implante cocleares a menores, los tratamientos de la hepatitis C o la gratuidad de las universidades.

La senadora ha puesto el foco también en el acceso a la vivienda, en especial entre los más jóvenes, y ha asegurado que si Montero llega a la presidencia de la Junta "van a ayudarlos a que consigan una vivienda en propiedad, en alquiler, como sea, pero que sean autónomos y puedan emanciparse".

"A mí me importa muy poco si canta o da el cante. Me importa muy poco si tiene más o menos talento musical y talento artístico. A mí lo que me importa es que tenga compromiso con la gente que está sufriendo en los barrios y en los pueblos de Andalucía. Para eso quiero a alguien con sensibilidad como María Jesús Montero al frente del gobierno de Andalucía. Eso es lo único que me preocupa", ha reseñado en referencia al candidato del PP-A a la reelección.

Susana Díaz ha estado acompañada en el acto por el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, la candidata del PSOE-A al parlamento, Verónica Pérez, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y la concejal socialista, Encarnación Aguilar.

"Yo no quiero un gobierno indolente, no quiero un gobierno que duerma a Andalucía para que la voz de esta tierra no se escuche en España. Quiere una tierra que levante su voz, que pida igualdad, que pida libertad, que pida solidaridad y que sea capaz de volver a poner Andalucía en el lugar que le corresponde", ha concluido.