El PSOE de Cádiz sitúa la recuperación de la sanidad pública como "eje prioritario" ante el "colapso" del PP

El cabeza de lista de la candidatura socialista por Cádiz, Juan Cornejo, junto a la número dos y portavoz en Algeciras, Rocío Arrabal, a las puertas del Hospital Punta Europa. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de la candidatura socialista por Cádiz, Juan Cornejo, junto a la número dos y portavoz en Algeciras, Rocío Arrabal, han protagonizado este miércoles un acto a las puertas del Hospital Punta Europa dentro de la denominada "ruta de los hospitales y centros de salud".

Según ha informado la formación en una nota, los candidatos han hecho un llamamiento a la movilización masiva el próximo domingo para "salvar" un sistema público de salud que, denuncian, "se encuentra al borde del colapso bajo la gestión del Partido Popular".

Juan Cornejo ha iniciado su intervención agradeciendo la labor diaria de Rocío Arrabal en la defensa de Algeciras frente a un Gobierno de la Junta que tiene a la ciudad "en el abandono". Cornejo ha sido tajante al describir la situación actual: "El sistema público sanitario está colapsado y saturado. No es una cuestión de aburrimiento de los profesionales y usuarios que se manifiestan, es que no pueden más".

El candidato socialista ha detallado la propuesta principal del PSOE para revertir esta situación: el 'Plan Montero'. Este compromiso por escrito incluye dotar a la sanidad pública de 3.000 millones de euros adicionales al año en los presupuestos y la incorporación de 18.000 nuevos profesionales sanitarios.

"Vamos a recuperar la Atención Primaria por ley, garantizando citas en 48 horas", ha afirmado Cornejo, denunciando que actualmente los ciudadanos tardan más de 15 días en ser atendidos, a menudo solo por teléfono.

"El PP tiene una hoja de ruta escrita: el que tenga dinero que se pague la sanidad y, al que no, lo dejan tirado". Asimismo, el cabeza de lista ha calificado de "ridiculez" los anuncios de última hora del presidente de la Junta y candidato a la reeleción, Juanma Moreno: "Anuncian ocho centros de salud en diez días, los mismos que no han hecho en ocho años. Se presentan con el mismo programa de 2018 y 2022. ¿Quién se va a creer esto a diez días de las elecciones?".

En un tono de máxima gravedad, Cornejo ha exigido a Moreno que aclare antes del domingo la situación de los cribados de cáncer. "Pedimos que dé los datos reales. Tenemos constancia de seis fallecidas por la mala gestión de la Junta. Es inhumano que no se siente con las afectadas ni ofrezca soluciones e indemnizaciones. No se merece el respaldo del pueblo andaluz", ha sentenciado.

Por su parte, Rocío Arrabal ha recalcado las promesas incumplidas del actual presidente de la Junta en el municipio. "Hace ocho años Moreno vino a prometer un nuevo edificio para este Hospital Punta Europa y, como pueden ver, no se ha construido. Lo mismo ocurre con el centro de salud de La Bajadilla: la parcela sigue igual", ha denunciado.

Arrabal ha criticado que el PP prometa ahora centros de salud "como si fueran paquetes de pipas" cuando no existe consignación presupuestaria para ellos en las cuentas aprobadas hace escasos meses.

"En juego está nuestra salud, ni más ni menos. Es fundamental que la ciudadanía ejerza su derecho al voto el próximo domingo para apostar por un gobierno serio que invierta de verdad en lo público", ha concluido la candidata.