Por Andalucía afea al PP "el deterioro sanitario" en el Poniente de Almería y exige "soluciones inmediatas"

La candidata número uno por Almería, María Jesús Amate, y la candidata a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto. - MARIA PALENZUELA

ALMERÍA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha recriminado este miércoles, a las puertas del Hospital del Poniente en El Ejido (Almería), el "deterioro deliberado" de la sanidad pública bajo la gestión del Partido Popular. La candidata número uno por Almería, María Jesús Amate, y la candidata a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, han exigido "soluciones inmediatas" para el colapso de la atención primaria y la recuperación de la categoría del centro hospitalario.

Según ha recogido la formación en una nota, Amate ha alertado sobre la situación límite que vive el municipio: "Faltan 11 médicos de atención primaria y hay profesionales saturados con más de 2.500 pacientes asignados".

La candidata almeriense ha criticado que el Hospital del Poniente haya sido "relegado a la categoría de hospital comarcal" y ha exigido que recupere su estatus para garantizar el acceso a todos los servicios de especialistas.

Asimismo, Inma Nieto ha repochado el "descuido" del presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La todavía portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía hasta la constitución del nuevo parlamento tras las elecciones, se ha afirmado que la coalición se compromete a recuperar íntegramente las plantillas que fueron despedidas tras la pandemia, subrayando que esos profesionales no eran refuerzos coyunturales, sino necesarios para cubrir huecos estructurales.

Nieto ha pusto de manifiesto la opacidad de la Junta, afirmando que Por Andalucía se compromete a "hacer públicas las listas de pruebas diagnósticas que Moreno tiene ocultas". Además, ha incidido en los incumplimientos históricos en el Poniente: "En el 2018 Moreno Bonilla prometió la unidad de oncología. ¿Dónde está esa unidad?".

Para la coalición, "es inaceptable que se oculte a cuántas personas se está dejando sin diagnóstico por falta de pruebas como colonoscopias o mamografías".

Durante la atención a medios, Nieto ha respondido a los discursos que vinculan el colapso sanitario con la población migrante. "El papel que está jugando Vox es el de mamporrero del Partido Popular, haciéndole el trabajo sucio y verbalizando una política muy agresiva contra la población migrante", ha sentenciado.

Para Por Andalucía, Almería es un "ejemplo de convivencia" y Vox solo busca generar toxicidad para que no se analice una gestión sanitaria que es "un desastre". Nieto ha concluido reafirmando el compromiso de la coalición de blindar la sanidad frente a la privatización: "La derecha, donde los demás vemos servicios públicos, ve una oportunidad de negocio".

