Carolina España cree que la propuesta de un impuesto nacional sobre las herencias es "una invasión de competencias"

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha considerado que la propuesta de Sumar para crear un impuesto nacional sobre las herencias "es una invasión de competencias" de las comunidades autónomas, a quienes, ha apuntado, corresponde gestionar este impuesto.

A preguntas de los periodistas en Málaga, España ha señalado que el de patrimonio y el sucesiones son impuestos "que competen a las comunidades autónomas", recordando que cuando el Gobierno andaluz eliminó el de patrimonio, "que no existe en ningún otro país de la Unión Europea", desde el Ejecutivo central "se contratacó".

Ha señalado que en Andalucía "hemos sido valientes" en este sentido con este impuesto, ya que "había miles de familias en Andalucía que tenían que renunciar a su herencia porque no podían pagar el impuesto de sucesiones y de donaciones".

Ha esperado que el Gobierno de España, la ministra María Jesús Montero, "no estimen la petición de Sumar", porque, ha lamentado, "si llevan a cabo esta locura, quienes van a salir perdiendo van a ser las familias, los trabajadores, los andaluces, porque la recaudación va a ser mínima pero le va a hacer un gran daño a la familia".

"Espero que sea una ocurrencia más de la extrema izquierda, de los comunistas, y que nunca se llegue a establecer porque para eso ya en Andalucía ese impuesto se eliminó con un gobierno del PP", ha asegurado.

Según la consejera, "lo que estamos viendo es que a determinadas comunidades autónomas se les da absolutamente todo, como es el caso del independentismo catalán, y al resto de comunidades cada vez se nos van quitando, por la puerta de atrás, más competencias".

Ha insistido en la necesidad de que "se reforme de forma urgente el sistema de financiación autonómico y que se cree, mientras se hace esa reforma, un fondo transitorio de nivelación que compense a las comunidades autónomas que estamos recibiendo una financiación por debajo de la media, como es Andalucía, Murcia, Valencia o Castilla-La Mancha".

Al respecto, ha pedido a Montero, que ha sido consejera de Hacienda en Andalucía, que "se ponga las pilas" y que "atienda nuestras peticiones porque ella mejor que nadie sabe que Andalucía está recibiendo menos que la media y por tanto es una injusticia".

"Mientras el Gobierno no haga justicia con Andalucía será muy difícil seguir creciendo, avanzar más rápido y será muy difícil que la convergencia con España se haga a una mayor velocidad", ha manifestado la consejera, quien ha apuntado que "no podemos hacer lo mismo que hacen las demás comunidades autónomas en sanidad, en educación y en dependencia si tenemos menos recursos de media que el resto de comunidades autónomas".

No obstante, ha señalado que "si hay una condonación para todas las comunidades autónomas, Andalucía no va a decir que no. Eso lo entiende cualquiera", aunque ha reiterado que "no lo hemos pedido porque no lo necesitamos en el sentido de que nosotros tenemos una deuda por debajo de las medias de comunidades autónomas".

España ha apuntado que "si se va a realizar una condonación para todas las comunidades autónomas, lógicamente Andalucía también estará ahí", pero ha recordado que han dicho "alto y claro que todas aquellas cuestiones que afecten a todas las comunidades autónomas, como es este caso, deben de hablarse y analizarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es donde estamos todas las comunidades autónomas", al considerar que "reuniones bilaterales para ver la condonación de la deuda deja mucha sombra".

En cuanto al aumento del empleo, ha recordado que Andalucía "está generando empleo en los últimos años por encima de la media y tenemos algunos datos históricos". "Hemos pasado de ser una comunidad donde aquí imperaba el despilfarro, los ERE y la corrupción, a ser ahora referente en estabilidad, estabilidad política, estabilidad institucional, estabilidad presupuestaria, seguridad jurídica y confianza", ha señalado.

"Andalucía ha pasado de ser un infierno fiscal a ser la segunda comunidad más competitiva fiscalmente, donde menos impuestos se pagan solo por detrás de Madrid; ha pasado a ser ahora la segunda comunidad autónoma donde más empresas existen", ha dicho, lo que se basa, en su opinión, en que "hay más confianza" empresarial y se ha creado "ese ecosistema que atrae a la inversión".