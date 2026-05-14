Carolina España subraya el impulso de Moreno al crecimiento económico en Andalucía con medidas para autónomos y empresas

La candidata del PP a las elecciones andaluzas, Carolina España, en una imagen de archivo, - María José López - Europa Press

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga y candidata 'popular' al Parlamento de Andalucía, Carolina España, ha subrayado el impulso de Juanma Moreno al crecimiento económico de Andalucía y la creación de un ecosistema favorable a la inversión para que empresas y autónomos favorezcan la creación de empleo y riqueza en la comunidad autónoma.

España ha subrayado que en el Gobierno andaluz, el PP "ha reducido la burocracia, ha bajado siete veces los impuestos y ha apostado por proyectos estratégicos y por la colaboración público-privada, además de convertir a las empresas en aliadas estratégicas del desarrollo andaluz".

La candidata, que se ha reunido con empresarios y comerciantes en Alhaurín de la Torre (Málaga), junto al presidente local y alcalde del municipio, Joaquín Villanova, ha recordado lo hecho en estos años y cómo para respaldar al tejido productivo el Gobierno andaluz ha incrementado hasta los 7.400 millones de euros el presupuesto anual.

Asimismo, ha destacado la inclusión directa de las organizaciones empresariales en la toma de decisiones de Andalucía TRADE y la creación de un sistema de incentivos y ayudas, gestionado bajo criterios profesionales y transparentes, "que están llegando donde tienen que llegar, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas y lo que hacían otros partidos", ha señalado.

Así, ha incidido en que Andalucía TRADE, con una red internacional presente en 73 países, se ha consolidado como "una herramienta clave", que ha apoyado ya la puesta en marcha de 450 proyectos empresariales, que suponen una inversión superior a 255 millones de euros, con un incentivo público aprobado de más de 110 millones.

La candidata 'popular' también ha hecho hincapié en la importancia del sector comercial, que ha definido como "un pilar socioeconómico esencial que emplea a más de 540.000 personas y que genera un volumen de negocio cercano a los 125.000 millones de euros". En este sentido, ha aludido a la aprobación reciente del I Plan Cameral de Andalucía (2026-2028) dotado con 3,27 millones de euros y que permitirá fortalecer su competitividad.

"Este conjunto de medidas y reformas busca consolidar el cambio de rumbo de Andalucía, permitiéndole crecer y crear empleo a mayor ritmo que la media nacional, liderar en número de autónomos y alcanzar su máxima solvencia financiera histórica", ha expuesto España.

Precisamente, sobre los autónomos, ha incidido en que el objetivo de Juanma Moreno es conseguir que la actividad de los trabajadores por cuenta propia "resulte cada vez más fácil, más segura y más rentable para quienes la ejercen".

Asimismo, ha informado a los profesionales sobre los compromisos del PP de Juanma Moreno en la próxima legislatura, como una nueva ayuda para cubrir las cuotas a la Seguridad Social durante el segundo año de actividad a quienes finalicen la cuota cero; o una subvención para cubrir cotizaciones en los dos primeros meses de baja por incapacidad temporal.

También se prevé la puesta en marcha de una nueva línea de apoyo a la digitalización, facturación electrónica y ciberseguridad; un refuerzo del Plan de Formación Profesional para Autónomos en gestión empresarial, marketing digital, idiomas, economía verde y prevención de riesgos laborales, así como medidas para favorecer el relevo generacional.

Entre estas últimas se ha referido a una plataforma digital para conectar negocios en traspaso con nuevos emprendedores o la tarifa plana invertida para apoyar al autónomo que se jubila o más incentivos para quien asuma el negocio.

Así, ha dicho que Moreno ha implementado en estos años un paquete de ayudas directas orientadas a este sector, movilizando más de 365 millones de euros, lo cual ha beneficiado a casi 146.000 autónomos. Entre esas medidas están la cuota cero, ayudas para la contratación indefinida (enfocadas en jóvenes y mayores de 45 años), medidas de conciliación y el refuerzo del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.

España ha confrontado las políticas económicas de Andalucía con las del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, al que ha afeado "el incremento de los costes laborales, la asfixia fiscal con más de 100 subidas de impuestos y medidas que afectan a la actividad de los autónomos", así como el aumento del 42% en la base de cotización de autónomos societarios y colaboradores, con un sobrecoste medio anual de 1.620 euros según ATA.

