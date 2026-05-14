Carmen Romero (PSOE) avisa que "cuatro año más de retroceso afectarán a los avances dados por las mujeres"

Acto de campaña en San Juan del Puerto con la vicesecretaria general del PSOE-A y cabeza de lista de los socialistas por Huelva para las elecciones autonómicas, María Márquez, y la exdiputada socialista Carmen Romero. - PSOE DE HUELVA

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La exdiputada socialista Carmen Romero ha animado este jueves a las mujeres a votar el próximo domingo al PSOE porque "si hay otros cuatro años de retroceso" será "muy difícil recuperar los servicios públicos", así como que afectarán "a los avances conseguidos en igualdad".

Así lo ha manifestado la socialista durante un acto de campaña en San Juan del Puerto, junto a la vicesecretaria general del PSOE-A y cabeza de lista de los socialistas por Huelva para las elecciones autonómicas, María Márquez.

De este modo, Romero ha puesto el foco en la "importancia" de que las mujeres vayan a votar, porque "aunque algunas estén desmovilizadas", lo que "hay que pensar es en los servicios públicos que benefician, sobre todo a las mujeres, como dependencia o educación". "Todo tiene repercusión en el avance que han tenido y que pueden seguir teniendo y por ello, si tenemos otros cuatro años de retroceso, será muy difícil después recuperar esos servicios públicos", ha enfatizado.

"Lo necesitamos para nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, porque ellos también necesitan una Andalucía mejor donde podamos seguir avanzando en esa construcción que hemos hecho de esos servicios públicos, sino sobre todo generar riqueza y crecimiento", ha remarcado.

En definitiva, Romero ha subrayado que "debe ser una Andalucía donde sea posible que todas las mujeres consigan su independencia, que las tasas de actividad aumenten y que tengan la mejor preparación", es decir, que "aumenten esos servicios que necesitan".

"Y para eso hay que votar, necesitamos que ese día salgan de su casa, porque afectará a su futuro y no beneficia a una persona o a un partido, sino a ellas y a la sociedad en general. Por ello, tenemos esa confianza inmensa en que las mujeres de Huelva van a darnos su voto", ha finalizado.

Por su parte, la cabeza de lista por el PSOE de Huelva, María Márquez, ha indicado que Romero es "un referente del feminismo en el país, de la lucha, de la democracia, de la igualdad de derechos y de oportunidades para todos y para todas", por lo que es "un enorme privilegio tenerla con los socialistas onubenses y con los socialistas de San Juan del Puerto".

Asimismo, la socialista se ha dirigido a las mujeres para pedirles su confianza porque el PSOE "no les va a fallar". "La papeleta del Partido Socialista es la del feminismo, la que defiende la igualdad de oportunidades para todos y para todas. En estos momentos precisamente donde el Partido Popular, incluso con mayoría absoluta, ha dado pasos atrás en materia de igualdad", ha abundado.

"Lamentablemente tenemos un gobierno en Andalucía que ha eliminado las partidas del presupuesto de viviendas tuteladas para mujeres víctimas de violencia de género. Tenemos un teléfono de violencia intrafamiliar en Andalucía cuestionando directamente la violencia machista en nuestra comunidad autónoma", ha detallado.

Asimismo, ha criticado que "siempre que hay un pacto entre las derechas, lo primero que vuelan por los aires son los derechos de las mujeres". "Por eso, pedimos más que nunca la confianza de los onubenses, si eres hombre, mujer, que cree en la igualdad de oportunidades, pedimos que el próximo domingo cojas la papeleta del Partido Socialista.