Saiz ve "hipocresía" en el PP con la inmigración: "Moreno toca la misma música que Ayuso pero con otro instrumento"

La secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades del PSOE, Elma Saiz, participa en un acto en Adra (Almería). - PSOE

ADRA (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades del PSOE, Elma Saiz, ha criticado este jueves la "hipocresía" del PP a la hora de afrontar el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes iniciado por el Gobierno y ha avisado de la postura común de todos sus líderes regionales ante una iniciativa que, según ha dicho, se encuentra apoyada por empresarios, sindicatos y la Iglesia Católica.

"El presidente de la Junta, Juanma Moreno, toca la misma música que toca la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que toca el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y que toca el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, lo que pasa es que cambian de instrumento y parece que es otra melodía", ha advertido la también portavoz del Gobierno en un acto con personas mayores celebrado en Adra (Almería) en el marco de la campaña electoral andaluza.

Saiz ha lamentado la postura de los 'populares' a quienes ha acusado de regularizar "capitales y amnistías fiscales para sus amigos", pero no para "personas con derechos y obligaciones". Así, ha afeado a Moreno que, cuando "saca pecho de las cifras de empleo como si fuera cosa de él", no recuerde que en Almería "uno de cada cuatro trabajadores son trabajadores extranjeros que vienen a hacer crecer nuestro país y a desarrollar proyectos de vida". "Ya está bien de esa doble moral que tienen", ha añadido.

La dirigente socialista, cuyo padre emigró a Italia, ha incidido en la "memoria" de España, donde hubo cabezas de familia que "que tuvieron que irse a buscar la vida" a otros países, ante lo que una de las asistentes se ha reivindicado en dicha situación. "Como querías que le trataran a tu marido hemos de tratar a la gente que viene aquí ahora porque España actualmente es un país de oportunidades", le ha dirigido.

La también ministra de Seguridad Social ha defendido también la gestión de las pensiones, ya que cuando el PP gobernaba "las congelaban" y ahora, desde la oposición, juegan "con el miedo" a los pensionistas. Frente a ello, ha afirmado que el Ejecutivo socialista ha incrementado las pensiones un 30 por ciento.

Así, ha diferenciado entre ambos modelos de gestión pública para insistir en el apoyo de los socialistas a los pensionistas más vulnerables, con especial incremento en las prestaciones de viudedad con hijos a cargo o las pensiones como el ingreso mínimo vital, según ha comentado.

"Hay un gobierno serio que se cree de verdad lo de que tienen que subir las pensiones conforme a lo que sube la cesta de la compra, que es subir con el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", ha dicho antes de criticar la "falta de compromiso" del PP y animar a tener en cuenta el "impacto real de estas políticas" antes de acudir a votar el próximo domingo.