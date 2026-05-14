Montero pide que "no se despiste" el voto de izquierda y que antiguos votantes "vuelvan a confiar" en el PSOE-A el 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, interviene en un mitin en Cádiz de la campaña electoral andaluza. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha incidido este jueves en su petición "encarecida" a anteriores votantes socialistas que pudieron sentirse en algún momento defraudados por su partido para que el próximo domingo, 17 de mayo, "vuelvan a confiar" en la formación que ella lidera de cara a las elecciones andaluzas, así como ha pedido que "no se despiste" el voto de la gente de izquierda para que éste se concentre en torno a la papeleta socialista.

La líder socialista ha vuelto a compartir este jueves por la tarde un mitin de la campaña electoral andaluza con el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, esta vez en el Momart Theatre de la ciudad de Cádiz con la asistencia de unas 600 personas, según los cálculos de la organización.

Entre los asistentes a este acto de la recta final de la campaña, que concluye este viernes, han asistido, entre otros, el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez; los exsecretarios de Organización del PSOE-A Luis Pizarro y Juan Cornejo, y el exvicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios, así como el secretario provincial del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix.

A tres días de la cita con las urnas, María Jesús Montero, ha vuelto a centrar parte de su intervención en denunciar la situación de la sanidad pública andaluza, y ha apelado por ello a "todo aquel que esté preocupado por la salud de los suyos", para que "vote al PSOE" en estas elecciones.

Además, ha pedido al electorado que "no se confunda", y que tenga claro que el PSOE-A es "la única alternativa real al gobierno de la derechas". "Somos los únicos que podemos garantizar realmente un gobierno que permita acabar con ese expolio que se está haciendo a la sanidad pública", ha proclamado María Jesús Montero para incidir en su advertencia de que no se puede "permitir que se despiste otra gente de izquierda que puede pensar que alguna vez el PSOE no le terminó de gustar, o que le fallamos en algún momento".

De esta manera, ha pedido "encarecidamente" a todo aquel que "haya tenido y haya depositado alguna vez la papeleta del PSOE en las urnas, que vuelva a confiar" en este partido, porque no les van a "fallar", según ha aseverado para pedirles que "vuelvan a coger la papeleta del PSOE para salvar su sanidad pública".

La candidata a la Junta ha remarcado en este tramo final de campaña que a los socialistas les "quedan horas para darlo todo, para que nadie diga 'pude haber hecho', 'me quedé con las ganas', 'no tuve tiempo'". "Hay que sacar el tiempo de donde sea", y "tenemos que convencer, de aquí al domingo, a cuanta más gente mejor", ha abundado Montero, que ha puntualizado que a partir del sábado ya "no se puede pedir el voto, pero se pueden dar argumentos" y "motivos", así como "esperanza" a la gente.

"Y esto es lo que vamos a hacer de la mano", para "dar una sorpresa" el día de las elecciones, que es la de que los socialistas van a "ganar" el domingo, y lo van a hacer "con alegría", según ha defendido.

LA "MENTIRA" DE LAS ENCUESTAS

El cabeza de lista del PSOE por Cádiz, Juan Cornejo, ha abierto el acto augurando que los socialistas van a "ganar" el domingo las elecciones, y que María Jesús Montero va a ser la próxima presidenta de la Junta, porque "es mentira" lo que pronostican las encuestas, así como ha aprovechado para criticar que desde el PP de Sevilla hayan "querido censurar el Carnaval gaditano", algo propio de una "dictadura", según ha advertido.

"A nosotros nos pueden cantar lo que quieran, somos un partido democrático", ha subrayado el candidato socialista, quien también ha dirigido un mensaje de apoyo a los trabajadores del sector del metal, a quienes ha trasladado que "es legitimo que se concentren, pero que no se equivoquen de enemigo", porque los socialistas van a "estar con ellos siempre" y tienen su "apoyo", según ha proclamado.

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