Boñalos asegura que Montero "devolverá a Andalucía al lugar que no debió perder y hará que funcione como un reloj"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un acto de campaña por el 17M. - PSOE GRANADA

GUADIX (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha incidido en que la diferencia entre el PSOE y la derecha "no es poca", al tiempo que ha asegurado que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "devolverá a Andalucía al lugar que no debió perder y hará que funcione como un reloj".

En un acto público en Guadix (Granada), junto a la candidata al Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, y la secretaria general del PSOE de Guadix, Belén Porcel; el también secretario de Justicia del PSOE ha subrayado que votar al PSOE el 17 de mayo es "votar que la gente tenga cita con el médico de cabecera en 48 horas máximo".

"Este domingo también está en juego que la Formación Profesional (FP) sea pública en los institutos para que se pueda estudiar gratis, acceso a una vivienda a un precio razonable o que las pensiones se actualicen conforme al nivel de la vida", ha expuesto.

En ese contexto, ha animado a la ciudadanía de Guadix y de su comarca a que voten al PSOE y ha destacado que Montero en todos estos días esté hablando de "mejorar la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda".

En cambio, ha lamentado, la campaña del PP "es bien sencilla, todo lo bueno es gracias a ellos y todo lo malo es de Pedro Sánchez, y cuando no, Juanma Moreno sale cantando". "Solo hay que escuchar a uno y a otro y queda claro quién lo haría mejor al frente de la Presidencia de la Junta, Montero por supuesto", ha concluido.

"LA TIERRA DE LOS DERECHOS O DE LAS DERECHAS"

Por su parte, Prieto ha incidido en que estas elecciones autonómicas "van de terminar con el destrozo de los servicios públicos porque Moreno ha tenido más dinero que nunca y ha destrozado a todo lo que le ha dado la mayoría absoluta". "Estas elecciones van de qué Andalucía y de qué provincia queremos para todos nosotros y para nuestros hijos, la tierra de los derechos o de las derechas", ha apostillado.

La candidata socialista ha reclamado a la población de Guadix y su comarca que este domingo salga "masivamente" a votar al PSOE. "Necesitamos darle la vuelta a la realidad actual, recuperar el Hospital de Guadix del deterioro al que lo ha sometido Moreno y recuperar y fortalecer los servicios públicos en general", ha señalado, criticando que "llevamos ocho años perdidos".

Por último, la secretaria general del PSOE de Guadix, Belén Porcel, también se ha sumado a la necesidad de mejorar la situación del hospital accitano, así como las infraestructuras educativas y recuperar "el dinamismo social y económico" en las zonas logísticas de Guadix y su entorno.

