Carrefour lidera la compra de mango nacional agroecológico

MÁLAGA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía multinacional Carrefour se consolida como líder en la compra de mango nacional agroecológico y espera alcanzar los 1,2 millones de kilos de mango de origen España, frente a los 600.000 kilos adquiridos en 2024, el doble que el año anterior.

Así lo ha dado a conocer la propia compañía en un comunicado, en el que asegura que ratifica así su compromiso con el campo español desarrollando relaciones estables con sus proveedores de origen nacional.

Este incremento del 100% en las compras va a permitir a Carrefour ampliar su oferta en España e impulsar la exportación a otros países europeos como Francia, Bélgica y Polonia. Además, la compañía venderá por primera vez el mango nacional bajo la marca Carrefour Círculo de Calidad en un nuevo formato envasado, sumándose a la oferta a granel ya existente.

Carrefour cuenta con la colaboración de cuatro proveedores de la provincia de Málaga, una región clave para la producción de mango nacional gracias a sus condiciones climáticas excepcionales. La compañía trabaja con productores locales como Reyes Gutiérrez, Natural Tropic, Axarfruit y Exceltrop. De este modo fomenta el desarrollo agrícola de la zona y garantiza la trazabilidad total desde el campo tras un proceso de recolección minucioso para asegurar la frescura y calidad de cada pieza.

El mango nacional Carrefour Círculo de Calidad se distingue por su compromiso con la sostenibilidad y la agroecología. En su cultivo, sin pesticidas ni fungicidas, se realiza además un uso racional y eficiente del agua en todas las fincas.

Carrefour reafirma su posición de liderazgo en la distribución de mango nacional cultivado bajo criterios de agroecología, ampliando su propuesta para que los clientes puedan disfrutar de la fruta en más formatos y con la calidad garantizada de la marca Carrefour Círculo de Calidad.