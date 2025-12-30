Cártama (Málaga) solicita la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil

Efectivos de Infoca realizan labores de acondicionamiento de zonas afectadas en la barriada de Los Cardiales en Cártama tras lluvias, a 28 de diciembre de 2025 - Álex Zea - Europa Press

CÁRTAMA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cártama (Málaga) ha celebrado este martes un pleno extraordinario en el que se ha aprobado por unanimidad de la Corporación municipal solicitar al Ministerio del Interior la petición de la declaración del municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, tras los daños ocasionados por las inundaciones del pasado temporal, en el que se llevó a activar el aviso rojo por lluvias.

El Consistorio ha incidido en que "este hecho ha producido el desbordamiento del río Guadalhorce a su paso por el término municipal, el cual ha alcanzado una altura récord, inundando multitud de huertas, explotaciones agrícolas, ganaderas, propiedades privadas".

El temporal afectó a parte de zonas urbanas como es el caso de la Estación de Cártama, donde se vio muy perjudicada la barriada de Los Cardiales, o la pedanía de Doña Ana e incluso provocó también el corte del tráfico de la carretera A 7057 (Cártama- Cártama Estación) durante la noche y el corte temporal de la carretera A 7054 hacia Campanillas y hacia Pizarra, así como las carreteras A 7052 y MA 3304 por caída de ramas y árboles.

Además, debido a la intensidad de las precipitaciones en un corto espacio de tiempo, se han visto afectados numerosos saneamientos, así como se ha producido la inundación de sótanos y garajes de viviendas.

Por otro lado, desde el Consistorio se ha resaltado además que Cártama posee cientos de kilómetros de caminos rurales públicos, que también han sido objeto de desprendimientos y socavones ocasionados por las lluvias torrenciales, quedando la mayoría de ellos impracticables.

Asimismo, el Gobierno local ha indicado que son numerosas las solicitudes de ayuda económica que los vecinos están haciendo llegar debido a las pérdidas materiales, tanto en residencias como en el sector agrícola y ganadero.

En este sentido, el Ayuntamiento da traslado a esta petición con el objeto de que se regulen líneas de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica que se han producido y se establezcan los procedimientos para su concesión.

Asimismo, la propuesta elevada a esta sesión de pleno contempla solicitar a la Junta de Andalucía que habilite una línea de ayudas extraordinarias complementaria a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, que se destine a las personas afectadas por el temporal.

Además, se insta al Gobierno andaluz a que realice un estudio hidrológico de la zona de Estación de Cártama afectada por las lluvias con el fin de que se puedan ejecutar las obras necesarias para la evacuación de las aguas, así como la inundación que provocan las crecidas del río Guadalhorce.

"Desde la madrugada del domingo estamos trabajando sin descanso para devolver a la normalidad a nuestra localidad tras el paso de este temporal que ha causado tanto daño", ha señalado el alcalde, Jorge Gallardo, que ha explicado que el Ayuntamiento sigue recabando información sobre los daños producidos en el término municipal.

Ha incidido en que "es necesario dar una solución definitiva a esta situación" y ha hecho hincapié en "la importancia del trabajo conjunto de todas las administraciones para que se acometan las obras necesarias que permitan garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir daños en futuros episodios de lluvias torrenciales".