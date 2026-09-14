Casarabonela (Málaga) regresará este sábado al siglo XVI en una nueva edición de su Recreación Histórica

Presentación de la la XI edición de la Recreación Histórica de Casarabonela - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Casarabonela regresará este sábado, 19 de septiembre, al siglo XVI con la celebración de la undécima edición de su Recreación Histórica, un evento impulsado por la Diputación de Málaga que convertirá durante una jornada las calles de la localidad en el escenario de distintos episodios de su pasado morisco.

El vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha presentado este lunes la iniciativa junto al alcalde de Casarabonela, Antonio Campos, y a representantes de la Asociación Cultural Casarabonela Historia Viva, Juan Mariano Pacheco y María Cueto.

La programación incluirá representaciones teatrales, desfiles, un mercado, juegos de época, degustaciones, talleres de artesanía, exhibiciones de cetrería y tiro con arco, visitas guiadas, conferencias, música en directo y espectáculos de danza.

López Mestanza ha destacado la recreación como "una importante herramienta para preservar y divulgar la memoria de Casarabonela", además de contribuir a acercar el patrimonio y el pasado del municipio tanto a sus vecinos como a los visitantes.

Esta undécima edición estará ambientada en 1568, en plena época de represión de la población morisca. El relato que servirá de hilo conductor de la representación teatral se centra en Leonor, una mujer que se convierte en uno de los principales apoyos de su comunidad después de que su hermana sea arrestada.

La historia aborda en un contexto marcado por el miedo y la persecución, la solidaridad entre los vecinos y la lucha por evitar que la comunidad se fracture desde dentro.

Durante el día, las calles del municipio estarán decoradas y ambientadas con elementos de época, con la participación de los propios vecinos. El programa incluye también un mercado y desfiles, además de actividades dirigidas a todos los públicos como juegos tradicionales de época, degustaciones y talleres de artesanía.

La programación se completará con exhibiciones de cetrería y tiro con arco, visitas guiadas y conferencias sobre la historia local, junto a actuaciones de música en directo y espectáculos de danza.

La representación teatral tendrá lugar a las 22,00 horas y pondrá el punto final a una jornada en la que vecinos y visitantes podrán aproximarse a la vida cotidiana, las costumbres y la organización social de Casarabonela durante el siglo XVI.

La iniciativa recupera así, a través de la recreación histórica y de la participación de los habitantes de Casarabonela, distintos episodios vinculados al pasado morisco de la localidad y busca acercarlos al público mediante actividades culturales y de divulgación histórica.