Casi 70 comercios de Benalmádena se benefician de ayudas por las obras en Retamar, Juan Luis Peralta y Gamonal

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

Cerca de 70 comercios y negocios de la ciudad malagueña de Benalmádena ya han recibido las ayudas económicas destinadas a paliar el impacto de las obras en la avenida Retamar, avenida Juan Luis Peralta y las once calles incluidas en el proyecto de Gamonal.

Según señalan desde el Ayuntamiento en un comunicado, estas subvenciones, que ya han sido abonadas, cuentan con un importe total presupuestado de 350.000 euros y han supuesto un alivio para los establecimientos minoristas y hosteleros que han visto afectada su actividad durante el desarrollo de unas obras consideradas esenciales para la mejora de la imagen y los servicios del municipio.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, acompañado del edil de Comercio, Raúl Campos, ha visitado los comercios esta semana. Sobre el terreno, el primer edil ha subrayado que "es la primera vez en la historia de este Ayuntamiento que se conceden ayudas de este tipo, una muestra clara de que cumplimos nuestros compromisos y de que somos un gobierno que escucha y atiende las necesidades del principal motor de empleo y economía de la ciudad: nuestros comercios y negocios".

Lara ha añadido que "las obras eran muy necesarias y el esfuerzo vale la pena, porque estamos transformando Benalmádena para ofrecer una ciudad más moderna, accesible y atractiva, sin dejar atrás a quienes contribuyen cada día a su dinamismo económico".

Las ayudas han permitido sufragar gastos corrientes como cuotas de autónomo, suministros de agua, electricidad, telecomunicaciones, alquileres, hipotecas o seguros, entre otros.

El alcalde ha adelantado que "esta iniciativa tendrá continuidad, y se abrirán nuevos plazos de solicitud conforme vayan finalizando otras obras municipales, porque nuestro compromiso es claro: mejorar Benalmádena sin dejar atrás a nadie y aportando fondos municipales para hacerlo realidad".