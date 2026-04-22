Castillo asegura que se trabaja para dar "la respuesta más adecuada" al alumnado de necesidades educativas especiales

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en una visita a Antequera (Málaga). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asegurado que su departamento "se está trabajando para darle la respuesta más adecuada" a todo el alumnado de necesidades educativas especiales. "Los recursos están ahí, se van a mantener", ha apostillado.

Así se ha expresado Castillo en una visita al Ayuntamiento de Antequera (Málaga), al ser cuestionada por los periodistas por las manifestaciones convocadas --como este próximo domingo en Málaga-- para reclamar más recursos para la educación de alumnos con necesidad especiales.

Castillo ha dicho ser "muy respetuosa con todas las manifestaciones públicas, como no podía ser de otra manera" y ha considerado que "el alumnado de necesidad educativa especial es una prioridad de la consejería" y una de las líneas en las que "poner el foco", apuntando a que "está habiendo una cierta confusión" al respecto, "no sé si interesadamente o no".

Así, Castillo se ha referido a que comentarios como que "se va a quitar la Formación Profesional para el alumnado de necesidad educativa especial" o que "vamos a cerrar ciclos" y ha aseverado que "no son verdad", punto en el que ha incidido en que van "a mantener la oferta".

"Otra cosa es que podamos mejorar esa oferta, hacerla de manera más inclusiva e incluso más especializada, porque queremos darle respuesta a cada alumno en función de sus propias capacidades para que obtengan los mejores resultados dentro del sistema educativo", ha señalado.

Así, ha querido "hacerle llegar a esas familias que eso es lo que estamos haciendo, no otra cosa". "De hecho, creo que en estos momentos en Andalucía es probablemente la comunidad autónoma donde está en mejores condiciones los niños de necesidad educativa especial", ha considerado Castillo.

Asimismo, y cuestionada por la agresión sufrida la pasada semana por un alumnos de un centro de Fuengirola (Málaga), la consejera ha explicado que "cuando ocurre un conflicto entre dos alumnos, los centros educativos lo que hacen es aplicar su plan de convivencia y las medidas disciplinarias o las medidas correctoras rectora para conductas que sean contraria a la convivencia o gravemente perjudicial para la convivencia".

Al respecto, ha dicho que "evidentemente una agresión a un alumno es una conducta gravemente perjudicial para la convivencia y nosotros tenemos que tener un rechazo", pero ha apuntado que también se mira en estos casos "si se trata de una actuación puntual porque han tenido una discusión, muchas de esas, y creo que en el caso de Fuengirola, lo es, son ajenas al centro educativo".

Así, Castillo ha precisado si la agresión se produce en el centro educativo la Junta "adoptamos medidas disciplinarias y eso es lo que se ha hecho en este caso", por lo que ha indicado que "el alumno agresor tiene una medida de suspensión del derecho de asistencia al centro, lo que se conoce como expulsión, por 29 días lectivos, que es la sanción más grave en este tipo de cuestiones".

Según la consejera, "lo que suele ocurrir también es que cada vez que hay una situación contraria a norma de convivencia, automáticamente sale la palabra acoso" y ha señalado que el acoso "no es cualquier situación de conflicto que se produce en el centro, necesita otros requisitos de permanencia en el tiempo, de situación de superioridad de una de las personas frente a la otra".

"Y eso no es lo que nos consta que haya ocurrido en este caso", ha incidido, al tiempo que ha señalado que "hay una agresión, aplicamos una medida, somos desde luego inflexibles en eso, pero no podemos llevar las cosas siempre al acoso porque a veces no es una situación de acoso".