Catorce detenidos tras caer una organización dedicada a enviar droga desde Andalucía hasta Alemania y Polonia

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 14 personas y ha desarticulado una organización criminal dedicada al envío de sustancias estupefacientes desde varias poblaciones de las provincias de Málaga y Sevilla hasta varios países europeos, principalmente Alemania y Polonia.

La denominada operación 'Latora' se inició hace un año cuando se tuvo conocimiento que un grupo de personas asentadas en la provincia de Málaga podrían estar dedicándose al tráfico de drogas a nivel internacional, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

El modus operandi de esta organización criminal era variado, aunque principalmente usaban el método 'Go Fast' para el envío por carretera de la droga hasta países europeos, con la particularidad que usaban varios vehículos a la vez para realizar el transporte del estupefaciente.

Los vehículos viajaban en convoy hasta su destino final, al que precedía un vehículo lanzadera que alertaba en caso presencia policial, han señalado.

De igual modo, otro de los métodos utilizados por esta red criminal era enviar la droga a través de empresas de transporte y paquetería. Estas empresas transportaban cajas fuertes nuevas sin utilizar en cuyo interior se ocultaba el estupefaciente.

Estas cajas fuertes estaban geolocalizadas, al objeto de controlar y garantizar su llegada a países europeos, principalmente Alemania y Polonia.

La investigación ha determinado que la organización criminal enviaba cualquier tipo de sustancias estupefacientes. Tras varios meses de investigación, los agentes ejecutaron la fase de explotación en la que se realizaron siete entradas y registros en las localidades malagueñas de Marbella y Antequera y también Sevilla, donde se aprehendieron un total de un kilogramo de cocaína, 147 kilogramos de hachís, 43 kilogramos de marihuana envasada al vacío, 28.000 euros en efectivo, un arma de fuego, un inhibidor de frecuencia, además de numerosos efectos técnicos y electrónicos usados por el grupo criminal para cometer sus ilícitos.

En la operación han sido detenidas 14 personas, de nacionalidad española, polaca, belga y marroquí, por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsificación de moneda y pertenencia a organización criminal, decretando la Autoridad Judicial prisión para diez de ellos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, que han contado con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y otras Unidades de la Comandancia de Málaga.